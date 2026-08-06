Tenerife sigue en prealerta por altas temperaturas: estas son las recomendaciones para evitar un golpe de calor

Tenerife continuará en prealerta por altas temperaturas mientras el calor comienza a dar un respiro de forma progresiva en Canarias. Aunque la previsión meteorológica apunta a un descenso paulatino de los termómetros durante los próximos días, el Gobierno de Canarias insiste en que el riesgo persiste y pide a la población que mantenga las medidas de prevención para evitar golpes de calor.

En la isla, las temperaturas seguirán siendo elevadas, especialmente en las medianías y en las zonas del sur, donde el ambiente continuará siendo muy caluroso durante las horas centrales del día. La situación también afecta al resto del Archipiélago, con valores especialmente altos en Gran Canaria, además de registros significativos en La Palma y El Hierro.

Recomendaciones para evitar golpes de calor

Ante este episodio, el Ejecutivo autonómico recomienda concentrar las actividades al aire libre a primera hora de la mañana o al atardecer, evitando realizar esfuerzos físicos entre el mediodía y la tarde, cuando el calor alcanza su máxima intensidad. También recuerda la importancia de llevar siempre agua y beber con frecuencia, incluso aunque no se tenga sensación de sed.

En las zonas urbanas, aconseja bajar las persianas de las ventanas expuestas al sol durante las horas de mayor insolación, permanecer el mayor tiempo posible en las estancias más frescas de la vivienda y caminar por la sombra siempre que sea posible. Si es necesario permanecer en el exterior, se recomienda hacer pausas frecuentes en lugares frescos.

Especial atención a las personas vulnerables

Las autoridades también ponen el foco en las personas más vulnerables. Niños, mayores y personas con enfermedades crónicas son quienes presentan un mayor riesgo ante las altas temperaturas, por lo que se aconseja comprobar el estado de familiares, vecinos o conocidos que vivan solos y asegurarse de que permanecen hidratados y en espacios bien ventilados.

La prealerta sigue activa en Canarias

Aunque el episodio de calor pierde intensidad, el Gobierno de Canarias recuerda que la prealerta continúa activa y pide no bajar la guardia hasta que las temperaturas regresen a los valores habituales. Además, recomienda utilizar ropa ligera y de colores claros, protegerse del sol con gorra, gafas de sol y crema de protección solar y limitar la exposición durante las horas de mayor radiación.