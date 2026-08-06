Tenerife rozará los 34 ºC este viernes: la Aemet avisa de un nuevo repunte del calor

Tenerife despedirá la semana con un nuevo repunte de las temperaturas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes un ligero ascenso de las máximas en la isla, especialmente en la vertiente este, donde no se descarta que los termómetros alcancen de forma puntual los 34 grados.

Aunque Santa Cruz de Tenerife registrará una máxima prevista de 33 ºC, será en zonas del este de la isla donde el calor podrá intensificarse durante las horas centrales del día. El ambiente será estable, con cielos poco nubosos o despejados, salvo algunos intervalos de nubes bajas en el norte.

El ascenso térmico también afectará a otras islas

El aumento de las temperaturas no será exclusivo de Tenerife. La Aemet espera también máximas de hasta 34 ºC en las medianías del sur y oeste de Gran Canaria, así como en zonas del interior del sur de Fuerteventura. En el resto del Archipiélago predominarán los pocos cambios, con valores más suaves en La Gomera, La Palma y El Hierro.

El alisio volverá a soplar con fuerza

Además del calor, el alisio volverá a cobrar protagonismo. En Tenerife soplará con intervalos de fuerte en la vertiente sureste y el extremo noroeste, además de las cumbres más expuestas. Un comportamiento similar se espera en buena parte del Archipiélago, con rachas intensas en las vertientes más abiertas al viento.

La previsión apunta a una jornada plenamente veraniega, marcada por el sol, las altas temperaturas y el viento, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol durante las horas centrales del día, mantener una correcta hidratación y extremar las precauciones si se realizan actividades al aire libre.

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Previsión por islas

Por islas, Lanzarote alcanzará los 31 ºC en Arrecife y Fuerteventura llegará a los 32 ºC en Puerto del Rosario, aunque el interior sur podrá registrar hasta 34 ºC. En Gran Canaria se esperan 28 ºC en la capital, pero las máximas volverán a dispararse en las medianías del sur y oeste. La Gomera alcanzará los 29 ºC, mientras que La Palma y El Hierro rondarán los 28 ºC.