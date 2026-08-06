Tenerife rebaja las restricciones por riesgo de incendio en el norte de la isla, pero mantiene el grado 2 en el sur y oeste

El Cabildo de Tenerife ha rebajado este jueves las medidas extraordinarias de prevención de incendios forestales en el norte de la isla y en el macizo de Anaga, que pasan de grado 2 a grado 1. Sin embargo, las restricciones más severas se mantienen en el sur y el oeste de Tenerife, donde persiste un riesgo muy alto de incendio debido a las altas temperaturas y a las condiciones meteorológicas.

La resolución, adoptada por la Consejería Insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, ha entrado en vigor este jueves a las 15:00 horas y permanecerá vigente mientras continúe la situación de alerta por riesgo de incendios forestales.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, explicó que la desescalada solo ha sido posible en las zonas norte y Anaga, ya que en la vertiente sur y oeste las condiciones de peligro siguen siendo elevadas. "Nuestro compromiso es con los tinerfeños y con nuestro entorno natural. Hacemos un llamamiento a la responsabilidad para proteger un patrimonio que es de todos", señaló.

En la misma línea, la consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, recordó que la rebaja al grado 1 no significa que desaparezca el riesgo de incendio. "Hay que extremar las precauciones en cualquier actividad que pueda originar un fuego", advirtió, al tiempo que insistió en que las restricciones de grado 2 continuarán en el sur y el oeste de la isla.

Qué cambia en el norte y Anaga

Con la activación del grado 1 se mantiene la prohibición de hacer fuego en exteriores, incluidas barbacoas, hogueras, fogones y cocinas de gas. También continúa prohibido fumar en áreas recreativas, zonas de acampada, campamentos, senderos, pistas forestales, carreteras y miradores situados en zonas de riesgo, así como el uso de maquinaria o herramientas que puedan generar chispas y la celebración de exhibiciones pirotécnicas.

No obstante, vuelven a permitirse actividades como el tránsito por senderos y pistas forestales, la circulación en bicicleta o a caballo por estas vías, el acceso a propiedades privadas y el tránsito por carreteras insulares y caminos municipales, aunque el Cabildo recomienda limitar la presencia en el monte y actuar con la máxima prudencia.

Las restricciones siguen en el sur y el oeste

En cambio, las zonas sur y oeste continúan bajo las medidas de grado 2. En estos espacios sigue prohibido hacer fuego al aire libre, utilizar maquinaria que pueda provocar chispas, emplear material pirotécnico o fumar en áreas recreativas y otras infraestructuras ubicadas en el monte.

Además, permanecen suspendidos los eventos deportivos y las romerías que discurran por pistas y senderos forestales o campo a través, así como las jornadas de control del muflón. Tampoco está permitida la estancia en áreas recreativas y zonas de acampada ni la circulación de vehículos a motor por pistas forestales con fines recreativos.

El Cabildo recuerda que la isla continúa en situación de alerta por riesgo de incendios forestales y recomienda seguir las indicaciones de las autoridades, evitar actividades que puedan provocar un fuego y extremar las precauciones durante este episodio de calor, prestando especial atención a niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.