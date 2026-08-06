Roberto Brasero, sobre el eclipse del 12 de agosto: "No miréis al Sol directamente"
El fenómeno comenzará en Tenerife alrededor de las 18.58 horas y alcanzará su punto máximo a las 19.53, aunque el relieve impedirá observarlo desde algunas zonas de la Isla
Canarias se prepara para contemplar uno de los fenómenos astronómicos más esperados de los últimos años. El próximo miércoles 12 de agosto, la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol y provocará un eclipse que será total en una franja que atravesará parte de la Península y Baleares, pero que desde el Archipiélago se observará de manera parcial.
En las Islas, la Luna cubrirá aproximadamente entre el 66% y el 74% del disco solar, dependiendo del lugar desde el que se contemple. En Tenerife, el nivel de ocultación se situará alrededor del 70%, por lo que el fenómeno será claramente perceptible, aunque en ningún momento llegará a producirse una oscuridad total.
Ante la expectación generada, el presentador del tiempo Roberto Brasero ha lanzado una advertencia fundamental para quienes tengan previsto contemplar el eclipse: «No miréis al Sol directamente».
Brasero recomienda utilizar gafas específicas para eclipses y buscar con antelación una ubicación que permita ver el horizonte sin obstáculos. El fenómeno se producirá durante las últimas horas de la tarde, cuando el Sol estará ya muy bajo y próximo a su puesta.
A qué hora se verá el eclipse en Tenerife
El eclipse comenzará alrededor de las 18.58 horas y se prolongará hasta la puesta de Sol, prevista aproximadamente a las 20.45 horas.
El momento de máxima ocultación llegará a las 19.53 horas, cuando la Luna cubrirá alrededor del 70% del Sol. Para entonces, el astro se encontrará a poca altura sobre el horizonte, por lo que la elección del lugar será determinante.
Las gafas de sol no sirven para ver el eclipse
Las gafas de sol convencionales no ofrecen protección suficiente para observar directamente el fenómeno. Tampoco son seguros los métodos caseros, como utilizar radiografías, discos compactos, cristales ahumados, negativos fotográficos o gafas de soldador sin la certificación correspondiente.
El Instituto Geográfico Nacional establece que únicamente deben utilizarse gafas para eclipses certificadas conforme a la norma EN ISO 12312-2:2015 y con el marcado CE cuando hayan sido adquiridas en la Unión Europea. También deben encontrarse en perfecto estado, sin rayaduras, roturas ni desperfectos.
Aunque se utilice la protección adecuada, el IGN desaconseja mirar al Sol durante más de un minuto seguido. Las gafas deben colocarse antes de dirigir la mirada hacia el cielo y retirarse únicamente cuando se haya dejado de observar el astro.
En Canarias, la protección tendrá que mantenerse durante todo el eclipse, ya que el Sol no quedará completamente oculto en ningún momento. La fase en la que resulta posible retirar las gafas solo se produce dentro de la franja de totalidad, que no atravesará el Archipiélago.
Cuidado con cámaras, prismáticos y telescopios
Las gafas para eclipses tampoco permiten mirar al Sol a través de prismáticos, cámaras o telescopios. Estos instrumentos concentran la radiación y necesitan filtros solares especiales instalados en la parte delantera del objetivo.
Utilizarlos sin la protección adecuada puede provocar lesiones oculares graves y dañar los propios dispositivos. La alternativa más segura para quienes no dispongan de filtros homologados consiste en observar el eclipse mediante métodos de proyección indirecta.
El eclipse coincidirá con las Perseidas
El espectáculo astronómico continuará después de la puesta de Sol. La noche del 12 de agosto coincidirá también con el máximo de las Perseidas, una de las lluvias de estrellas más populares del año.
El eclipse parcial será, por tanto, el inicio de una jornada especialmente destacada para los aficionados a la astronomía en Canarias. Una vez terminada la puesta de Sol y después de esperar a que el cielo oscurezca, podrán comenzar a observarse las conocidas como Lágrimas de San Lorenzo.
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