Radioterapia de alta precisión en Tenerife: la Candelaria aplica Synchrony con tomoterapia para monitorizar tumores en tiempo real
El nuevo sistema permite rastrear la lesión tumoral en tiempo real respetando la respiración del paciente y reduciendo al máximo la radiación en tejidos sanos
El servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (Tenerife), centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha puesto en marcha un nuevo sistema de radioterapia ablativa denominado Synchrony con tomoterapia. Esta técnica de alta precisión, iniciada a finales de 2025, se ha aplicado ya en seis pacientes con cáncer de pulmón con resultados positivos.
Desarrollada en colaboración con el servicio de Física Médica y Protección Radiológica, la tecnología se basa en la radioterapia corporal estereotáctica (SBRT), administrando dosis elevadas de radiación con extrema exactitud. Su principal innovación reside en el seguimiento del movimiento del tumor en tiempo real, adaptándose a la respiración libre del paciente, lo que maximiza su confort durante la sesión y minimiza la exposición de los tejidos sanos circundantes.
Balance y evolución de la técnica SBRT
La radioterapia ablativa (SBRT) es una modalidad no invasiva que se administra generalmente en un rango de una a cinco sesiones, según las dimensiones de la lesión y la situación clínica del paciente. Aunque el complejo la utiliza desde 2016 con casi 400 personas tratadas desde su implantación:
- Evolución reciente: En 2025 se aplicó a 74 pacientes, mientras que en lo que va de 2026 ya se ha administrado a 43 enfermos para abordar tumores en hígado, riñón, pulmón, huesos o próstata.
- Aumento de actividad: En 2025, el servicio llevó a cabo más de 19.300 tratamientos oncorradioterápicos a casi 2.000 pacientes, lo que supuso un incremento del 18,60 % respecto al ejercicio anterior.
Equipo multidisciplinar y equipamiento tecnológico
El servicio de Oncología Radioterápica cuenta con una plantilla de 56 profesionales —entre médicos especialistas, radiofísicos, técnicos, enfermeras, auxiliares, dosimetristas y administrativos— dedicados a la seguridad y asistencia integral del paciente oncológico.
Para llevar a cabo estas terapias de vanguardia, el Hospital La Candelaria dispone de una dotación tecnológica avanzada:
- Aceleradores y unidades específicas: Cuatro aceleradores lineales, un equipo de braquiterapia (para la administración mediante implantes directos en el tumor), un equipo de radioterapia superficial y tres de radioterapia guiada por superficie.
- Control respiratorio e imagen: Equipamiento de control respiratorio en todos los aceleradores, control de intrafracción para SBRT y un TC simulador con capacidad de escáner 4D para la localización de tumores en movimiento.
La Oncología Radioterápica resulta decisiva en el abordaje del cáncer, estimándose que entre un 60 % y un 70 % de los pacientes oncológicos requerirá este tipo de tratamiento en alguna fase de la enfermedad, ya sea con propósito curativo, complementario o paliativo.
- Detenida y extraditada desde Tenerife: una cuidadora británica, condenada por estafar a una anciana de 89 años
- Tenerife proyecta un gran túnel de siete kilómetros para cerrar el Anillo Insular por el Norte: sería el mayor de España y evitaría dañar espacios naturales
- Multa de 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar el GPS en el móvil con soporte, pero cambiar de ruta mientras conduces: la Guardia Civil extrema la precaución de los conductores tinerfeños este verano
- El guachinche de Tenerife que se ha convertido en una parada obligatoria por su cocina canaria de siempre y sus precios económicos
- Vecinos y municipios del norte de Tenerife celebran el túnel de Tigaiga y reclaman celeridad
- El restaurante de Tenerife donde comer dentro de una cueva: cocina canaria, carnes a la brasa y vino propio a precios económicos
- El Cabildo de Tenerife avala el futuro túnel de Tigaiga, la obra de 600 millones para conectar el norte al Anillo Insular
- Canarias activa la prealerta por viento: Tenerife podría registrar rachas de hasta 80 km/h este domingo