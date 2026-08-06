Un pavo real 'en busca y captura' en el Teide: el equipo de especies exóticas realiza una primera batida sin éxito

Varios grupos de senderistas han alertado estos días de una presencia bastante poco habitual en el Parque Nacional del Teide (Tenerife): un pavo real que, por el momento, corretea a sus anchas por este espacio protegido. El animal, según informan, fue visto en el sendero número 15, el que asciende desde la Degollada de Guajara hasta la cumbre Alto de Guajara. El personal del Grupo Tragsa, empresa pública encargada de la gestión integral del enclave, ha intentado capturarlo sin éxito en varias ocasiones.

Desde el área de Medio Natural del Cabildo de Tenerife señalan que el equipo de especies exóticas hizo una batida en la mañana de este jueves, pero no encontró al ave. Este viernes, 7 de agosto, volverán a subir para intentarlo. En caso de que lo recojan, lo trasladarán al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre La Tahonilla, donde revisarán su estado. Fuentes de la Corporación insular insisten en que, pese a que han recibido las imágenes y vídeos del animal, no pueden confirmar que siga en la zona porque no han podido localizarlo.

El pavo real, un ave conocida por su imponente belleza, no es una especie autóctona y tampoco forma parte de la fauna silvestre del Parque Nacional. En este entorno volcánico sí que es común ver otras aves como el pinzón del Teide, la perdiz parda, el cernícalo, el canario silvestre o la paloma bravía. Aunque por el momento se desconoce cómo llegó el animal, las hipótesis que se barajan es que haya escapado de alguna finca o criadero o que alguien lo haya subido hasta ahí para luego abandonarlo.

"No es nada habitual"

El biólogo y divulgador científico en redes sociales, Víctor de León, subraya que no es nada habitual que un animal tan grande llegue hasta este entorno protegido. "Lo más probable es que se haya escapado, pero aun así es algo bastante improbable", añade.

El pavo real avistado en el Teide / E.D.

Tenerife es la isla del Archipiélago con mayor número de especies exóticas presentes. Según los últimos datos disponibles, en torno a 1.200 de las especies no son propias de las Islas. De ellas, un buen porcentaje se ha naturalizado o podría hacerlo en los próximos años. Animales como los muflones, los conejos e, incluso, los gatos han llegado al Parque Nacional, un entorno que no es el suyo, y se han establecido. "Cuando se asilvestran es muy difícil erradicarlos", detalla el biólogo.

El problema con las especies exóticas

Muchas de estas plantas y animales se vuelven invasores, desplazan a la fauna y flora endémica y frágil de la Isla, alteran los hábitats naturales y dañan de forma irreversible los ecosistemas locales. La singularidad que caracteriza al Teide hace que sea un entorno especialmente frágil. "Al haber evolucionado tantos años en ausencia de grandes herbívoros, de aves y de depredadores, las especies nativas no tienen herramientas para poder defenderse de ataques externos", explica de León.

El pavo real avistado, al ser un único ejemplar, no representa un riesgo a esa escala. Aun así, su presencia podría tener un impacto directo sobre el entorno. Según detalla, esta ave omnívora podría alimentarse de distintas especies locales, desde lagartos a escarabajos endémicos. Otro problema argumenta, es que podría llegar a transmitir enfermedades que no existen en el Parque: "Es un ecosistema muy aislado, no solo en lo que respecta al resto del mundo, sino dentro de la propia Isla".

Otros casos

Desde el Cabildo también resaltan que, en otras ocasiones, sí que se han localizado animales exóticos, tanto vivos como muertos, relacionados con la santería en la zona de la corona forestal. En estos casos, la legislación es clara. El abandono de animales y la liberación de especies exóticas invasoras puede acarrear sanciones económicas importantes y otras medidas administrativas para proteger la fauna y la flora autóctonas. Sin embargo, más allá de la multa, el verdadero coste está en el deterioro de un patrimonio natural irrepetible.

RedEXOS

Para el divulgador científico, una de las medidas más eficaces para controlar esta problemática es la Red Canaria de Alerta Temprana de Especies Exóticas Invasoras (RedEXOS), un sistema que permite detectar y erradicar a estos animales antes de que se establezcan. Cualquier ciudadano, a través de una aplicación móvil, puede denunciar. A partir de ahí, se activa un dispositivo para localizar, identificar y controlar los nuevos focos. "Siempre hay que priorizar la prevención y la detección temprana", sentencia.