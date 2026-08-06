Granadilla de Abona
Las ONG que operan en Granadilla de Abona se reparten más de un millón
Catorce entidades y asociaciones trabajan de forma directa con personas y familias granadilleras en situación de vulnerabilidad
Granadilla de Abona destina más de un millón de euros a apoyar el trabajo que desarrollan 14 entidades y asociaciones trabajan de forma directa con personas y familias granadilleras en situación de vulnerabilidad. Ofrecen atención, acompañamiento y recursos a personas y familias en situación de vulnerabilidad y que atraviesan situaciones especialmente difíciles.
Se trata de Cáritas Diocesana, Prominsur, Acufade, Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Pequeño Valiente, Asociaciones Virgen de la Esperanza e Inclúyeme Tenerife, AFES Salud Mental, Barrios por el Empleo de la Fundación General de la Universidad de La Laguna, Fundación Hogar Santa Rita, Atelsam, Parkinson y No somos de Segunda.
El concejal de Servicios Sociales, Rubén García, destaca que «es vital que las administraciones públicas den su respaldo a este tipo de colectivos, que atraviesan múltiples desafíos y dificultades en su quehacer cotidiano».
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