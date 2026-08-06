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Nuevas viviendas asequibles en Tenerife: estos son los municipios donde estarán disponibles

Visocan adquiere cuatro inmuebles por más de 22,5 millones de euros para añadir 170 viviendas al parque público de alquiler asequible

Panorámica de Icod de Los Vinos.

Panorámica de Icod de Los Vinos. / El Día

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Nuevo impulso a la vivienda asequible en Tenerife. Los altos precios de los alquileres en la isla provoca que, para muchas familias, aun teniendo trabajo, acceder a una casa sea prácticamente una misión imposible, lo que provoca que las instituciones tengan que intervenir para promover viviendas sociales.

La baja oferta, la alta demanda y los excesivos precios forman una ecuación difícil de asumir para muchos tinerfeños. De hecho, solo viendo los últimos datos sobre alquileres en Canarias nos damos cuenta de que esta situación se complica aún más.

Así, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa, el precio del alquiler en el archipiélago subió un 7,2% en julio con respecto a un año antes, situándose el precio por metro cuadrado en la provincia tinerfeña en 15,99 euros por metro cuadrado.

Mayores incrementos

De los municipios analizados por Fotocasa, las ciudades con los mayores incrementos son Icod de los Vinos (31%), Telde (14,6%) y Arona (13,3%). Le siguen Adeje (9,7%), La Laguna (8,5%), San Bartolomé de Tirajana (6,1%), Puerto de la Cruz (5,7%) y Santa Cruz de Tenerife (3,2%).

Y, precisamente, uno de ellos se verá beneficiado por un nuevo bloque de viviendas protegidas que pondrá en alquiler asequible Visocan -empresa pública para la promoción de viviendas protegidas en el archipiélago canario-.

Cuatro nuevos inmuebles

En concreto, la entidad del Gobierno de Canarias ha formalizado la escritura pública de compraventa de cuatro inmuebles en Tenerife, por valor de más de 22,5 millones de euros.

Con este paso, se incorporarán al parque público en régimen de alquiler asequible 170 pisos.

Una de las viviendas recientemente adquirida por Visocan

Una de las viviendas recientemente adquirida por Visocan / El Día

¿Dónde estarán disponibles?

Las nuevas promociones de viviendas han sido adquiridas en los municipios de La Orotava e Icod de los Vinos. En concreto, en cada municipio se han adquirido dos bloques de viviendas.

Los edificios de La Orotava tienen 56 y 22 pisos, mientras que los de Icod, 40 y 52.

Características

Todos los inmuebles de La Orotava cuentan con trastero y plaza de garaje asignada. Ambas edificaciones tienen dos plantas sobre rasante y una planta sótano dedicada a aparcamientos y trasteros.

Noticias relacionadas y más

En el caso de Icod, uno de los edificios ya se encuentra alquilado, puesto que la gestión ya estaba cedida a Visocan con anterioridad. Por su parte, el otro, un inmueble de tres plantas sobre rasante, dispone de plazas de garaje, trasteros y lavaderos.

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