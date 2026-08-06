Nuevas restricciones para acceder a Masca durante las alertas por riesgo de incendios: permitidas las guaguas pequeñas, pero prohibidos los coches de alquiler

El Cabildo de Tenerife permitirá el acceso regulado de guaguas pequeñas con control de cupos al tiempo que prohibirá el acceso de vehículos de alquiler y el tráfico turístico privado a Masca durante los episodios de alerta por riesgo de incendio, adaptando así el protocolo de regulación de entrada al caserío.

La medida, según ha explicado en un comunicado la corporación insular, permite compatibilizar la máxima seguridad de las personas y del espacio con el mantenimiento de la actividad económica del lugar.

La decisión se ha adoptado tras una reunión de coordinación entre las consejerías de Medio Natural, Movilidad y Carreteras que dirigen Blanca Pérez, Eulalia García y Dámaso Arteaga, respectivamente.

La nueva regulación, consensuada además con la Dirección General de Tráfico (DGT), mantiene como prioridad la seguridad de las personas y la reducción de la presión sobre un espacio especialmente sensible, pero introduce una flexibilización limitada para el transporte colectivo privado.

De esta forma, durante los periodos de alerta por riesgo de incendio se permitirá el acceso regulado de pequeñas guaguas turísticas, de menos de 7,5 metros de longitud, mediante un sistema de cupos y franjas horarias previamente autorizadas a través de la misma aplicación en la que se solicita el acceso al barranco de Masca.

Evitar concentraciones de vehículos

Este sistema permitirá controlar en tiempo real la disponibilidad de accesos y evitar concentraciones de vehículos que puedan comprometer la seguridad", explica Blanca Pérez.

La regulación mantiene la prohibición de acceso para los vehículos de alquiler y el resto del tráfico turístico privado, de modo que únicamente podrán acceder los servicios de transporte colectivo autorizados.

"El Cabildo pretende minimizar el impacto que las restricciones de movilidad pueden tener sobre la restauración y el comercio de Masca, garantizando al mismo tiempo que las limitaciones de acceso sigan cumpliendo su principal objetivo, que es proteger a la población y el espacio, así como facilitar una respuesta rápida de los servicios de emergencia en caso de incendio forestal", ha señalado la consejera insular.

El Cabildo trasladará el contenido de esta nueva regulación a los vecinos de Masca en una reunión informativa prevista para la próxima semana, con el objetivo de explicar el funcionamiento de las medidas y recoger sus aportaciones antes de su aplicación.

Uso del transporte público

Según informa el Cabildo, las medidas implantadas durante los últimos episodios de alerta ya ha quedado reflejada en el incremento del uso del transporte público.

De este modo, atendiendo a los datos del Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) de Titsa, la línea 355 (Buenavista-Masca-Santiago del Teide) transportó 5.558 pasajeros entre el jueves y el domingo, con una distribución de 1.467 usuarios el jueves, 1.502 el viernes, 1.501 el sábado y 1.088 el domingo.

Caserio de Masca / Arturo Jiménez

Estos datos suponen una media diaria de 1.398 viajeros, frente a los 497 pasajeros diarios registrados durante el mismo periodo de la semana anterior, cuando todavía no estaban vigentes las restricciones de acceso.

En ese intervalo previo utilizaron la línea un total de 1.989 personas, lo que supone un incremento cercano al 180% en el uso del transporte público.

"Este comportamiento confirma el cambio en los hábitos de movilidad hacia Masca cuando se regulan los accesos al tráfico privado y refuerza el papel del transporte colectivo como herramienta para reducir la presión sobre este enclave protegido", ha señalado Eulalia García.