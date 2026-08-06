Multa de 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar el GPS en el móvil con soporte, pero cambiar de ruta mientras conduces: la Guardia Civil extrema la precaución de los conductores tinerfeños este verano

Durante los desplazamientos de verano, miles de conductores recurren al GPS para llegar a su destino. Aplicaciones como Google Maps, Waze o Mapas se han convertido en herramientas imprescindibles para poder llegar al destino. Sin embargo, la Dirección Genera de Tráfico recuerda que no utilizarlas correctamente puede acarrear sanciones económicas.

El organismo no sanciona a los conductores por no utilizar bien las aplicaciones de GPS, sino por manipular el móvil buscando el destino o no llevarlo en un soporte en un lugar correcto.

Tráfico no multa por el soporte, sino por donde se coloca

El soporte debe colocarse en una zona donde no interfiera en el campo visual. El artículo 19 del Reglamento General de Circulación establece que "la superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule". Es decir, ningún objeto puede obstaculizar el campo de visión del conductor.

Si un agente considera que el soporte obstaculiza la visión, el conductor puede enfrentarse a una multa de 100 euros aunque sin pérdida de puntos.

Un conductor lleva su móvil en un soporte para el coche. / Shutterstock

Las multas se agravan si se manipula el teléfono al volante

Los conductores pueden enfrentarse a sanciones más graves, e incluso con perdida de puntos si se manipula el GPS durante la conducción.

Tocar la pantalla se circula está sancionado con 200 euros y la pérdida de tres puntos aunque el móvil se encuentre en el soporte.

aunque el móvil se encuentre en el soporte. Si el móvil se lleva en una mano y el conductor lo está manipulando, se enfrenta a sanciones de 200 euros y pérdida de seis puntos del carnet.

¿Dónde colocar el soporte?

Los soportes de rejilla de ventilación son los más recomendados, ya que no interfieren en el campo de visión. Los soportes de ventosa también se aconsejan siempre que no se coloquen en el centro del parabrisas. Sin embargo, los soportes que se colocan en el retrovisor o volante están totalmente desaconsejados por las autoridades porque interfieren directamente en la conducción.

Además, el soporte debe estar fijado correctamente para que no se caiga durante una maniobra.

Tráfico recuerda que preparar la ruta antes de iniciar el trayecto y evitar manipular dispositivos durante la marcha son dos medidas clave para reducir distracciones y garantizar la seguridad vial.