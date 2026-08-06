Los dos lugares de Tenerife elegidos para ver el eclipse solar del 12 de agosto

Tenerife contará con dos puntos de observación para seguir el eclipse solar del próximo 12 de agosto. Los lugares elegidos son Puerto de la Cruz, en el norte de la Isla, y Playa San Juan, en el municipio de Guía de Isora.

La elección de ambos enclaves se ha abordado durante una reunión de coordinación institucional presidida este jueves por el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana. El encuentro ha servido para analizar los lugares propuestos y sus posibles alternativas, así como las necesidades de seguridad, movilidad y apoyo operativo relacionadas con el evento.

El eclipse será total en una franja de la Península y Baleares, pero desde Canarias se observará de forma parcial. En el archipiélago, la Luna llegará a cubrir alrededor del 70% del disco solar, por lo que el fenómeno será claramente perceptible, aunque no llegará a hacerse completamente de noche.

A qué hora se verá el eclipse en Tenerife

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el eclipse comenzará aproximadamente a las 18.58 horas y continuará hasta la puesta de Sol, prevista alrededor de las 20.45 horas.

El momento de máxima ocultación llegará hacia las 19.53 horas. Para entonces, el Sol estará muy bajo sobre el horizonte, por lo que será necesario buscar una zona con visibilidad despejada hacia el oeste y sin montañas, edificios o árboles que bloqueen la observación.

Panorámica del Puerto de la Cruz / E. D.

La ubicación de Puerto de la Cruz y Playa San Juan permitirá repartir al público entre el norte y el oeste de Tenerife. Las administraciones estudiarán ahora las necesidades concretas de tráfico, seguridad y servicios de emergencia que puedan surgir ante una posible concentración de personas.

Las gafas de sol no sirven

Para contemplar el eclipse será imprescindible utilizar gafas específicas y homologadas para la observación solar. Las gafas de sol convencionales no ofrecen protección suficiente, independientemente de lo oscuras que sean.

Tampoco deben emplearse radiografías, discos compactos, negativos fotográficos, cristales ahumados ni otros filtros caseros. El Instituto Geográfico Nacional advierte de que estos materiales no son seguros y pueden causar lesiones oculares graves.

Las gafas homologadas deben encontrarse en perfecto estado, sin arañazos ni desperfectos. Incluso con ellas puestas, no es recomendable mirar al Sol durante más de un minuto seguido. En Tenerife habrá que mantener la protección durante todo el fenómeno, porque el eclipse no alcanzará la totalidad en ningún momento.

Los puntos elegidos en Canarias

Además de Puerto de la Cruz y Playa San Juan, se han propuesto los siguientes lugares para la observación del eclipse en el Archipiélago:

Gran Canaria: Arucas y Tejeda.

Arucas y Tejeda. Fuerteventura: La Oliva, El Cotillo y el poblado de La Atalayita.

La Oliva, El Cotillo y el poblado de La Atalayita. La Palma: Tazacorte y Llanos de las Moscas.

Tazacorte y Llanos de las Moscas. La Gomera: Valle Gran Rey.

Valle Gran Rey. El Hierro: Frontera.

Frontera. La Graciosa: Caleta de Sebo.

Panorámica de Valle Gran Rey. / E. D.

La Delegación del Gobierno continuará trabajando con las fuerzas de seguridad, los servicios de emergencias, los cabildos y los ayuntamientos para concretar los dispositivos de cada zona.