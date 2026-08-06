La IA revolucionará la gestión deportiva en Canarias este octubre: Acagede celebra su IX Congreso en Tenerife

La Asociación Canaria de Gestores Deportivos (Acagede) celebrará los próximos 1 y 2 de octubre la novena edición de su congreso anual, una cita de referencia para los profesionales del sector que en esta ocasión centrará su debate en el impacto de la innovación tecnológica, la transformación digital y la inteligencia artificial (IA) en la gestión deportiva.

El encuentro reunirá en Canarias a especialistas de distintos puntos del país junto a expertos locales con el objetivo de transferir conocimientos y herramientas a todos los agentes del ecosistema deportivo. La presidenta de la entidad, Noemí Rodríguez, ha destacado que el reto pasa por analizar el valor añadido que ofrecen las nuevas tecnologías en la administración pública, la empresa privada y la experiencia del usuario final, buscando procesos más productivos y eficientes sin renunciar al trato directo con las personas.

La tecnología como herramienta clave de eficiencia

Las jornadas abordarán la digitalización desde un enfoque práctico, evaluando el uso de la inteligencia artificial para la toma de decisiones, la administración de instalaciones, la planificación y la optimización de recursos en instituciones, clubes, federaciones y empresas del sector.

Digitalización para todo tipo de entidades: Rodríguez subraya que el gran desafío del sector es lograr que cualquier organización, independientemente de su dimensión —desde un centro de entrenamiento hasta una gran federación—, incorpore procesos innovadores que mejoren su funcionamiento.

Rodríguez subraya que el gran desafío del sector es lograr que cualquier organización, independientemente de su dimensión —desde un centro de entrenamiento hasta una gran federación—, incorpore procesos innovadores que mejoren su funcionamiento. Modernización y retos del sector: El congreso analizará el nivel de actualización necesario para dar respuesta a los desafíos económicos, sociales y de infraestructuras que afronta actualmente el ámbito deportivo.

Asistencia e inscripciones

El IX Congreso cuenta con el patrocinio del Cabildo de Tenerife, la Viceconsejería de la Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. La convocatoria está orientada fundamentalmente a gestores deportivos, responsables públicos, directivos y profesionales de la actividad física.

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Las personas interesadas en asistir ya pueden tramitar su registro y adquisición de entradas a través de la plataforma oficial del evento en congresoacagede.trackingsport.com, donde también se detallará la información del programa a través de los canales de Acagede.