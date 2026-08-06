Guía de Isora mejora sus caminos rurales

Con una inversión de más de 200.000 euros, El Choro es el primero de los caminos agrícolas de Guía de Isora que se beneficia del plan de mejora puesto en marcha por el Ayuntamiento a fin de adecuar el acceso de los vecinos y vecinas a las fincas rurales en la zona. Los trabajos afectan a un trazado de 900 metros.

La iniciativa continúa con un plan más amplio de repavimentación de caminos rurales que se encuentra en redacción, a través del cual se renovarán los accesos a las zonas rurales de fincas en diferentes núcleos del municipio.

La alcaldesa, Ana Dorta, asegura que la mejora de las pistas agrícolas es una prioridad e, pues “se trata de una demanda por parte de la población que tiene terrenos y fincas en zonas rurales de difícil acceso”.