Garachico contará con un nuevo túnel para sortear la saturación y los temporales de la avenida marítima

Garachico tendrá un nuevo túnel que atravesará el espacio protegido de los acantilados de La Culata y sorteará la actual avenida marítima, la TF-42, una carretera de interés regional. El Gobierno de Canarias resolverá así el problema del cierre de la vía por la subida del mar varias veces al año y que soporta el tráfico de la Villa y Puerto y los municipios colindantes de Los Silos y Buenavista del Norte. El trazado de la variante abarcará desde la salida del túnel de agujeros -situado antes de llegar a la plaza de San Roque- hasta el entorno del barrio de Las Cruces.

La Viceconsejería de Infraestructuras encargó un estudio para evaluar soluciones viables a los problemas circulatorios que sufre la vertiente noroeste de Tenerife. Un túnel es la alternativa escogida después de descartar el soterramiento de la vía actual. "El estudio concluye que pasar la carretera bajo la superficie no es viable", aclaró el viceconsejero, Francis González (CC), quien también explicó que se contemplaban dos opciones para la boca oeste del túnel: una en Las Cruces (la elegida) y otra en las inmediaciones de la playa de El Muelle, antes de la escultura de 'El emigrante'.

De interés regional

La actuación, según el estudio de alternativas, tiene un coste aproximado de 91 millones de euros. El viceconsejero explicó que los siguientes pasos son "encargar el proyecto y lograr la financiación". En el aspecto económico, al igual que el futuro túnel de Tigaiga (entre Los Realejos y La Guancha), lo más lógico para que sea una realidad es incluirlo en el convenio de Carreteras con el Estado, ya que se trata de una vía de interés regional. El alcalde de Garachico, Heriberto González (CC), piensa que incorporar esta obra al nuevo acuerdo entre el Gobierno de Canarias y el de España es "la mejor opción. Es la financiación más clara y segura. Esto es lo que he pedido y espero que en los próximos meses se encuentre una fórmula para incluirla", sostuvo.

Un plazo de cinco años

Una vez que la cobertura financiera esté asegurada, se encargarán la redacción del proyecto, los estudios ambientales y las autorizaciones que sitúan el inicio de la obra en un plazo de cuatro o cinco años para el mandatario garachiquense. "Es una actuación mastodóntica, por lo que no se plantea a corto plazo, pero sí a medio", declaró optimista. "La mayor parte de los grandes tramos del Anillo Insular ya están ejecutados, comprometidos o en una fase avanzada. Eso permite que una infraestructura como la variante de Garachico tenga un hueco que quizás hace unos años era más difícil encontrar", definió.

Dos problemas con un túnel

El nuevo túnel de Garachico solucionará dos problemas: la saturación de la carretera TF-42 y el paso de los vehículos por el interior del casco de la Villa y Puerto cuando el mar invade la vía. En cuanto al colapso, el alcalde garachiquense advirtió que "no es un problema puntual de los fines de semana. En verano ocurre prácticamente a diario y en invierno aparecen retenciones incluso sin accidentes. Cuando se suma un temporal marítimo, la situación se vuelve todavía más complicada". "Considero imprescindible la construcción de este túnel. Se puede discutir su prioridad dentro del conjunto de Canarias, pero debe de tener un hueco ya en la planificación de las obras de carreteras del Archipiélago", sentenció.