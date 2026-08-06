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La dj española B Jones se cae del cartel de Noctámbula en Tenerife por su enfermedad: su actuación se traslada a 2027

Los médicos le han recomendado guardar reposo absoluto tras la intervención a la que será sometida este mes

Beatriz Martínez, conocida como 'B-Jones'.

Beatriz Martínez, conocida como 'B-Jones'. / Archivo

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Santa Cruz de Tenerife

La dj española B Jones no podrá actuar este año en Tenerife en el marco del festival Noctámbula, que se celebrará en septiembre en el Recinto Ferial de Santa Cruz.

Según informa la organización, B Jones ha luchado hasta el último momento por "poder estar con nosotros, como era su deseo y también el nuestro". Sin embargo, tras su última revisión, el equipo médico le ha recomendado guardar reposo absoluto durante los próximos tres meses, después del trasplante de médula al que será sometida el 15 de agosto.

Por este motivo, la organización ha decidido trasladar su actuación a la edición de Noctámbula 2027, donde "esperamos recibirla como se merece y disfrutar de todo su talento, su energía y su música".

Además, por deseo expreso de la artista, una parte de la recaudación del festival será destinada a la Asociación Ángela Navarro, para contribuir a su importante labor de apoyo a las personas que luchan cada día contra el cáncer.

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Toda la familia de Noctámbula envía a B Jones su cariño, fuerza y mejores deseos para su recuperación.

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