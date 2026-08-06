Celgán celebra los primeros pasos para su vuelta al mercado: supera los 18.000 seguidores en Instagram y sortea 10 camisetas con su histórico logo

El anuncio de la posible vuelta de Celgán a las neveras de Canarias ha desencadenado una auténtica ola de entusiasmo en el entorno digital. La cuenta oficial de la emblemática marca de productos lácteos (@celgan.canarias) ha logrado superar la cifra de 18.000 seguidores en Instagram en tiempo récord, confirmando la huella emocional que la firma mantiene en varias generaciones de canarios.

Para celebrar esta respuesta masiva de los consumidores, la compañía ha lanzado una iniciativa especial orientada a su comunidad de seguidores: el sorteo de 10 camisetas exclusivas estampadas con el icónico logo de la histórica marca tinerfeña.

Alguno de los productos Celgán. / LP/DLP

Mecánica del sorteo: 10 camisetas para todas las islas

A diferencia de las míticas promociones del pasado, la propia firma ha matizado en su publicación que "esta vez no pediremos tapas de yogur", adaptando su dinámica a los entornos digitales actuales:

Cómo participar: Dar "me gusta" a la publicación oficial de la promoción, seguir a la cuenta @celgan.canarias y escribir un comentario mencionando a cualquier usuario (se permiten comentarios ilimitados para acumular más participaciones, sin repetir menciones exactas).

Dar "me gusta" a la publicación oficial de la promoción, seguir a la cuenta y escribir un comentario mencionando a cualquier usuario (se permiten comentarios ilimitados para acumular más participaciones, sin repetir menciones exactas). Fecha límite: El plazo para entrar en el concurso concluirá el viernes 21 de agosto a las 10:00 horas .

El plazo para entrar en el concurso concluirá el . Resolución: La organización anunciará a los 10 ganadores mediante stories y se pondrá en contacto por mensaje privado, garantizando el envío del premio a cualquiera de las Islas Canarias.

La resurrección de una marca emblemática nacida en 1962

Este fenómeno en las redes sociales es el primer paso público del proyecto liderado por el empresario tinerfeño Agustín Adasat Rodríguez Domínguez, quien adquirió en octubre de 2025 los derechos comerciales de la marca dentro del proceso concursal de José Sánchez Peñate. La operación, fruto de dos años de complejas gestiones, incluye el nombre de Celgán, los derechos de explotación en España y la Unión Europea, sus submarcas y los diseños originales de los envases.

La iniciativa cuenta con una fuerte raíz personal, pues el padre y los tíos del nuevo propietario trabajaron en las históricas plantas de Tío Pino y Los Baldíos en La Laguna. Aunque la compra no abarcó las antiguas instalaciones ni la maquinaria industrial, quedando aún por definir la ubicación exacta de su producción,, la reapertura de sus perfiles bajo el lema "Toca intentarlo" ha reavivado el deseo colectivo por recuperar productos icónicos como los batidos, las natillas y, muy especialmente, su popular yogur líquido de leche y canela.

Los orígenes de Celgán se remontan a 1962 con la creación de la Central Lechera de Tenerife. Tras pasar a manos del grupo de José Sánchez Peñate y adoptar la denominación Celgán a finales de los 80, la marca se consolidó como referente indispensable en colegios y hogares hasta que la crisis financiera del grupo derivó en el concurso de acreedores de 2021 y el posterior cese de su producción. Ahora, impulsada por más de 18.000 seguidores y una comunidad volcada con su reaparición, la mítica firma canaria da sus primeros pasos para certificar su regreso definitivo.