El calor remite ligeramente en Tenerife este jueves pero se mantienen avisos por viento y mala mar

Tenerife amanece este jueves con un ligero descenso de las temperaturas, una noticia esperada tras varios días de intenso calor. Sin embargo, el alivio será relativo, ya que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene la previsión de hasta 34 grados en algunos puntos de las medianías del sur y oeste de la Isla.

En la capital tinerfeña, Santa Cruz de Tenerife, los termómetros oscilarán entre los 24 y los 31 grados, mientras que el cielo permanecerá poco nuboso o despejado, con algunos intervalos nubosos en las zonas bajas del norte.

El otro protagonista de la jornada será el viento. El alisio seguirá soplando con fuerza, dejando rachas ocasionalmente muy fuertes en la vertiente sureste y en el extremo noroeste de Tenerife. Además, durante la tarde y la noche también podrá intensificarse en las cumbres expuestas de la dorsal.

Continúan los avisos por viento y mala mar

La Aemet mantiene avisos amarillos por viento en todas las islas, salvo Fuerteventura, mientras que también permanecen activos los avisos por fenómenos costeros en Tenerife, Gran Canaria y el resto de las islas occidentales.

En el mar se esperan vientos del nordeste de fuerza 6, aumentando hasta fuerza 7 mar adentro, con fuerte marejada y áreas de mar gruesa, por lo que se recomienda precaución a quienes practiquen actividades náuticas o tengan previsto navegar.

El descenso térmico se extiende al resto del archipiélago

El ligero alivio de las temperaturas también se dejará notar en el resto de Canarias, aunque el calor seguirá siendo intenso en varios puntos.

En Gran Canaria volverán a alcanzarse 34 grados en las medianías del sur y oeste y, puntualmente, en la costa sureste, donde además persistirán las noches cálidas con mínimas iguales o superiores a los 25 grados.

La Palma registrará también máximas de hasta 34 grados en las medianías del oeste, mientras que La Gomera y El Hierro podrían alcanzar esa misma cifra en las medianías orientadas al sur y oeste.

En Fuerteventura todavía podrán registrarse 34 grados en el interior del sur, mientras que Lanzarote experimentará un descenso algo más acusado de las máximas en el interior.

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La jornada deja así un escenario de transición hacia temperaturas algo más suaves, aunque el calor continuará siendo significativo en buena parte de Canarias y el viento seguirá marcando la actualidad meteorológica durante este jueves.