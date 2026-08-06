El Cabildo de Tenerife destina un millón de euros a ayuda humanitaria de emergencia para Venezuela

El Cabildo de Tenerife destinará un millón de euros a una ayuda humanitaria de emergencia para Venezuela con el objetivo de atender las necesidades más urgentes de la población afectada por el reciente terremoto, que ha agravado la crisis económica y social que atraviesa el país.

La Corporación insular tramita una modificación de crédito que permitirá conceder subvenciones directas a entidades sociales con experiencia sobre el terreno, con el fin de garantizar una respuesta rápida y eficaz.

Asistencia sanitaria y productos básicos

El vicepresidente del Cabildo y consejero insular de Turismo, Acción Exterior y Relaciones Institucionales, Lope Afonso, explicó que esta ayuda permitirá canalizar asistencia sanitaria, medicamentos, productos de primera necesidad y apoyo logístico para el transporte y distribución de los recursos.

El vicepresidente del Cabildo y consejero insular de Turismo, Acción Exterior y Relaciones Institucionales, Lope Afonso / Cabildo de Tenerife

Afonso señaló que Tenerife mantiene un vínculo "histórico, humano y emocional" con Venezuela y defendió la necesidad de actuar ante el sufrimiento de la población afectada.

"No podemos permanecer indiferentes ante el sufrimiento de miles de personas y, por ello, actuamos con responsabilidad y solidaridad para hacer llegar ayuda urgente allí donde más se necesita", afirmó.

Siete entidades sociales canalizarán los fondos

Inicialmente, los fondos se repartirán entre Cruz Roja Española, Cáritas Diocesana de Tenerife, Bosco Global, la Asociación Unión Canaria de Venezuela, la Federación de Entidades Canarias en Venezuela (Fecave), Fundación España Salud y el Hogar Canario Venezolano.

No obstante, la distribución podrá adaptarse en función de la evolución de la emergencia y de la capacidad operativa de las entidades colaboradoras.

Apoyo a la comunidad canario-venezolana

El Cabildo enmarca esta actuación en su compromiso con la cooperación internacional y con la amplia comunidad canario-venezolana.

Según Afonso, la respuesta extraordinaria busca que la ayuda llegue "con rapidez y eficacia" a través de organizaciones que conocen la realidad del país y tienen capacidad para intervenir directamente sobre el terreno.

La iniciativa da cumplimiento al compromiso expresado por el Pleno del Cabildo de Tenerife de colaborar, junto a administraciones públicas y organizaciones sociales, en las acciones de ayuda humanitaria dirigidas a la población venezolana afectada por esta situación de emergencia.