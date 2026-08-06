Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CanariasAsesinato en La PalmaTerremotos en el TeideCentro deportivo Go fitDrogas en TenerifeVuelco de un camión en TenerifeNatalia Ramos deja el Costa AdejeGrandes superficies en Santa Cruz
instagramlinkedin

Buenavista del Norte

El Cabildo amplía la autorización de acceso a Masca a pequeñas guaguas turísticas

La medida permite la entrada de guaguas turísticas de hasta 7,5 metros durante alertas de incendio para compaginar seguridad y economía

Trazado de la carretera de Masca en su vertiente sur

Trazado de la carretera de Masca en su vertiente sur / El Día

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Día

El Día

El Cabildo de Tenerife amplía la autorización de acceso a Masca a pequeñas guaguas turísticas, de menos de 7,5 metros de longitud, durante las alertas por riesgo de incendio para reforzar la seguridad sin frenar la actividad económica del caserío. La decisión, coordinada por las áreas de Medio Natural, Movilidad y Carreteras y acordada con la Dirección General de Tráfico, introduce una apertura limitada al transporte colectivo privado.

Durante estos episodios podrán entrar estos vehículos siempre con reserva previa, cupos y franjas horarias autorizadas. La gestión se realizará mediante la aplicación utilizada para solicitar el acceso al barranco de Masca, lo que permitirá conocer la disponibilidad en tiempo real y evitar concentraciones de vehículos. El Cabildo mantiene, no obstante, la prohibición para los coches de alquiler y el resto del tráfico turístico privado.

Solo transporte autorizado

Solo podrán acceder los transportes colectivos autorizados, además de residentes, trabajadores, servicios esenciales y vehículos contemplados en el protocolo. También pretende garantizar que los equipos de emergencia puedan intervenir con rapidez en la TF-436, la única carretera que conecta con el caserío. Antes de aplicarlo, la Corporación insular explicará el sistema a los vecinos de Masca, en una reunión la próxima semana y recogerá sus aportaciones.

Noticias relacionadas y más

Los últimos controles ya han favorecido un cambio notable en la movilidad. Según los datos de Titsa, la línea 355, que une Buenavista, Masca y Santiago del Teide, transportó 5.558 pasajeros entre el jueves y el domingo. En el mismo periodo de la semana anterior fueron 1.989 usuarios. La media diaria pasó de 497 a 1.398 viajeros, un incremento cercano al 180%. El aumento respalda la apuesta del Cabildo por el transporte colectivo como alternativa para ordenar el acceso a Masca, aliviar la presión del tráfico y mantener la llegada de visitantes con mayores garantías de seguridad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenida y extraditada desde Tenerife: una cuidadora británica, condenada por estafar a una anciana de 89 años
  2. Tenerife proyecta un gran túnel de siete kilómetros para cerrar el Anillo Insular por el Norte: sería el mayor de España y evitaría dañar espacios naturales
  3. Multa de 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar el GPS en el móvil con soporte, pero cambiar de ruta mientras conduces: la Guardia Civil extrema la precaución de los conductores tinerfeños este verano
  4. El guachinche de Tenerife que se ha convertido en una parada obligatoria por su cocina canaria de siempre y sus precios económicos
  5. Vecinos y municipios del norte de Tenerife celebran el túnel de Tigaiga y reclaman celeridad
  6. El restaurante de Tenerife donde comer dentro de una cueva: cocina canaria, carnes a la brasa y vino propio a precios económicos
  7. El Cabildo de Tenerife avala el futuro túnel de Tigaiga, la obra de 600 millones para conectar el norte al Anillo Insular
  8. Canarias activa la prealerta por viento: Tenerife podría registrar rachas de hasta 80 km/h este domingo

Nueva condena al Ayuntamiento de Güímar por el talud de Las Bajas: deberá pagar 120.000 euros en intereses

Nueva condena al Ayuntamiento de Güímar por el talud de Las Bajas: deberá pagar 120.000 euros en intereses

Dos accidentes de tráfico en el sur de Tenerife colapsan la TF-1 y provoca largas retenciones

El muelle de Puerto de la Cruz, donde los portuenses siguen bañándose generación tras generación

El muelle de Puerto de la Cruz, donde los portuenses siguen bañándose generación tras generación

El asador de Tenerife que conquista a los amantes de la carne: churrascos XL y espadas a la brasa

El asador de Tenerife que conquista a los amantes de la carne: churrascos XL y espadas a la brasa

La Aemet prevé hasta 34 ºC este viernes en Tenerife

La Aemet prevé hasta 34 ºC este viernes en Tenerife

La DGT avisa por el eclipse del 12 de agosto en Tenerife: no pares en el arcén ni conduzcas con gafas especiales

La DGT avisa por el eclipse del 12 de agosto en Tenerife: no pares en el arcén ni conduzcas con gafas especiales

Wladimiro Rodríguez Brito: «No se puede gestionar el campo ni combatir el fuego sin campesinos»

Wladimiro Rodríguez Brito: «No se puede gestionar el campo ni combatir el fuego sin campesinos»

Guía de Isora mejora sus caminos rurales

Guía de Isora mejora sus caminos rurales
Tracking Pixel Contents