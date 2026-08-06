El Cabildo amplía la autorización de acceso a Masca a pequeñas guaguas turísticas

El Cabildo de Tenerife amplía la autorización de acceso a Masca a pequeñas guaguas turísticas, de menos de 7,5 metros de longitud, durante las alertas por riesgo de incendio para reforzar la seguridad sin frenar la actividad económica del caserío. La decisión, coordinada por las áreas de Medio Natural, Movilidad y Carreteras y acordada con la Dirección General de Tráfico, introduce una apertura limitada al transporte colectivo privado.

Durante estos episodios podrán entrar estos vehículos siempre con reserva previa, cupos y franjas horarias autorizadas. La gestión se realizará mediante la aplicación utilizada para solicitar el acceso al barranco de Masca, lo que permitirá conocer la disponibilidad en tiempo real y evitar concentraciones de vehículos. El Cabildo mantiene, no obstante, la prohibición para los coches de alquiler y el resto del tráfico turístico privado.

Solo transporte autorizado

Solo podrán acceder los transportes colectivos autorizados, además de residentes, trabajadores, servicios esenciales y vehículos contemplados en el protocolo. También pretende garantizar que los equipos de emergencia puedan intervenir con rapidez en la TF-436, la única carretera que conecta con el caserío. Antes de aplicarlo, la Corporación insular explicará el sistema a los vecinos de Masca, en una reunión la próxima semana y recogerá sus aportaciones.

Los últimos controles ya han favorecido un cambio notable en la movilidad. Según los datos de Titsa, la línea 355, que une Buenavista, Masca y Santiago del Teide, transportó 5.558 pasajeros entre el jueves y el domingo. En el mismo periodo de la semana anterior fueron 1.989 usuarios. La media diaria pasó de 497 a 1.398 viajeros, un incremento cercano al 180%. El aumento respalda la apuesta del Cabildo por el transporte colectivo como alternativa para ordenar el acceso a Masca, aliviar la presión del tráfico y mantener la llegada de visitantes con mayores garantías de seguridad.