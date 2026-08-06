Burger Fest Canarias llega a La Orotava con hamburgueserías de todo el Archipiélago, conciertos y entrada gratuita

La Villa de La Orotava será durante los próximos 7 y 8 de agosto uno de los principales puntos de encuentro para los aficionados a la gastronomía en Canarias con la celebración de una nueva edición de Burger Fest Canarias. El evento, que se desarrollará en el Parking de Lercaro, reunirá durante dos jornadas a hamburgueserías procedentes de diferentes islas, además de una programación musical en directo y distintas propuestas de ocio para un público familiar.

La cita tendrá entrada gratuita y combinará la degustación de hamburguesas elaboradas con productos locales con conciertos, sesiones de DJ y diversas actividades complementarias. La organización espera convertir nuevamente el festival en un espacio de convivencia donde gastronomía y entretenimiento compartan protagonismo.

Hamburgueserías de Canarias con protagonismo para el producto local

Uno de los principales atractivos de Burger Fest Canarias será la presencia de restaurantes y food trucks de diferentes puntos del Archipiélago, que presentarán sus propias recetas de hamburguesas elaboradas con materias primas de proximidad.

Según explicó la organización, la filosofía del evento pasa por fomentar el uso de productos locales y de kilómetro cero, apoyándose en proveedores y productores vinculados a los mercados municipales de las localidades donde se celebra cada edición.

Esta apuesta por los ingredientes de cercanía pretende poner en valor la producción agroalimentaria canaria y acercarla al público a través de propuestas gastronómicas que combinan recetas tradicionales con nuevas tendencias culinarias.

Un concurso elegirá la mejor hamburguesa del festival

Como novedad en esta primera edición en La Orotava, el festival incorporará un concurso gastronómico para escoger la mejor hamburguesa del evento.

La valoración se realizará mediante una cata a ciegas en la que participarán las hamburgueserías presentes en el festival. El certamen repartirá premios económicos de 500 euros para el ganador, 300 euros para el segundo clasificado y 150 euros para el tercer puesto.

Además, el público también podrá participar mediante una votación a través de la plataforma habilitada por la organización, que otorgará un premio de 150 euros a la hamburguesa favorita de los asistentes.

El establecimiento que consiga el primer puesto obtendrá además una plaza directa para disputar la gran final prevista en 2027 en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, donde competirán los vencedores de las distintas ediciones celebradas en Canarias.

Conciertos y sesiones de DJ durante las dos jornadas

La gastronomía estará acompañada por una programación musical diseñada para mantener actividad durante todo el festival.

El viernes 7 de agosto la música comenzará a las 18:00 horas con la actuación de Roger S Morgan, que estará sobre el escenario hasta las 21:00 horas. A continuación tomará el relevo Juana La Cubana, cuya sesión se prolongará hasta la medianoche.

El sábado 8 de agosto la programación arrancará a las 14:00 horas con MCR Selector, que actuará hasta las 18:00 horas.

Posteriormente será el turno de Tana Sandoval, entre las 18:00 y las 20:00 horas, antes del concierto en directo del grupo Ni 1 Pelo de Tonto, previsto de 20:00 a 21:30 horas.

El cierre del festival correrá a cargo de La Maldita, que ofrecerá el último concierto de esta edición entre las 21:30 y las 00:00 horas.

Opciones veganas, sin gluten y zona dulce

La organización también ha previsto una oferta gastronómica adaptada a distintos perfiles de público.

Además de las hamburgueserías participantes, el recinto dispondrá de una zona vegana, un espacio con propuestas 100 % sin gluten y un área dedicada a los postres y elaboraciones dulces.

La oferta se completará con diferentes referencias de cervezas artesanas y de importación, ampliando así las alternativas disponibles para los asistentes durante las dos jornadas.

El Ayuntamiento destaca el impacto del evento en la actividad local

Durante la presentación, el alcalde Francisco Linares puso en valor la posibilidad de que La Orotava sea sede de una cita de estas características, al considerar que este tipo de iniciativas contribuyen a atraer visitantes y combinan las nuevas tendencias gastronómicas con la promoción del producto local.

Por su parte, la concejala de Comercio, Deisy Ramos, señaló que el festival representa una propuesta que une gastronomía, ocio y música y que puede favorecer la actividad económica del municipio. Desde el consistorio se enmarca esta iniciativa dentro de las acciones destinadas a impulsar el comercio y la actividad hotelera, además de reforzar la imagen de La Orotava como escenario de eventos de interés para residentes y visitantes.

Un festival consolidado en Canarias desde 2019

Burger Fest Canarias nació en 2019 y, según los datos facilitados por la organización, ha celebrado ya más de 30 ediciones en distintos municipios del Archipiélago, alcanzando cerca de un millón de visitantes desde sus comienzos.

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La edición de La Orotava cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de La Orotava, el Gobierno de Canarias y la iniciativa Comercio de Canarias, además de la colaboración de distintas entidades y empresas que participan en la organización del encuentro.