El bar de Tenerife que conquista con cocina canaria casera y una ropa vieja que todos quieren repetir

Tenerife mantiene rincones que mantienen viva la esencia de la gastronomía canaria. Uno de ellos es Bar Mi Pueblo, un local situado en Los Batanes donde la cocina casera, los productos locales y el trato cercano lo han convertido en una parada obligatoria para quienes vayan en busca de disfrutar de los platos tradicionales.

Un lugar perfecto para disfrutar de los sabores de siempre

Su propuesta gastronómica es sencilla, pero basada en las recetas tradicionales. Su carta puede variar según la temporada y los productos disponibles, manteniendo siempre una apuesta por la cocina canaria. Entre sus platos habituales se pueden encontrar:

Queso fresco

Croquetas

Fabada

Ensaladilla

Conejo frito

Carne cabra

Bacalao

Carne fiesta

Entre sus elaboraciones destaca especialmente su ropa vieja, uno de los platos más recomendados por quienes han pasado por el establecimiento. También ofrece vino tinto de la zona servido a granel y postres caseros para completar la experiencia gastronómica en el bar.

Ambiente familiar

Un de los grandes a atractivos del establecimiento es su ubicación, situado en el entorno natural de Anaga. Se ha convertido en una opción perfecta para quienes busquen disfrutar de la naturaleza y también de las rectas tradicionales.

El bar ofrece un ambiente cercano y familiar, algo que hace que los clientes quieran repetir la experiencia. Además, ofrece raciones generosas a precios ajustados, algo que conquista a quienes buscan disfrutar de la gastronomía canaria sin gastar demasiado.

Horario y ubicación

Bar Mi Pueblo se encuentra en el Camino Batan de Abajo, 24, en La Laguna. Cuenta con 4, 5 estrellas en Google, una valoración que demuestra la satisfacción de quienes lo han visitado que no han dudado en compartir la experiencia gastronómica para que se animen más comensales a disfrutar de sus elaboraciones.

Abre de viernes a domingo en horario de 11:00 a 16:30 horas, el resto de días el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.