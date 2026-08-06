El Ayuntamiento de Garachico declara "ruina inminente y peligro para la seguridad pública" la playa de El Guincho para agilizar su reapertura

La playa de La Consolación, en el barrio de El Guincho, no tiene fecha de reapertura tras el desprendimiento de un muro ocurrido el pasado febrero. El Ayuntamiento de Garachico declaró la zona como "ruina inminente y peligro para la seguridad pública" en la última reunión de la Junta con el fin de acelerar el procedimiento administrativo ante la Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias. El Gobierno municipal usó esta figura jurídica porque el desplome tuvo lugar en una propiedad privada. "No podemos declarar la emergencia para realizar los trabajos porque el terreno no es público", explicó el concejal de Playas, Andrés Hernández (CC).

Desde que se produjo el derrumbe, los propietarios de esta parcela quieren colaborar para reabrir la playa, pero pidieron la cooperación del Consistorio como intermediario. "Estamos dispuestos a avanzar todo lo posible, pero sin la autorización de Costas no podemos hacer nada", matizó. El responsable municipal no quiere señalar a la dirección general como "la responsable de los retrasos en este asunto. Tienen una carga enorme de expedientes".

Cinco meses después

El tiempo no está siendo el mejor aliado para la playa de La Consolación. Hay que recordar que cuando ocurrió el desprendimiento la Policía Local realizó el atestado pertinente, los arquitectos municipales decretaron que era necesario el cierre de la playa, el Ayuntamiento procedió inmediatamente y cinco meses después recibió respuesta de Costas avalando la medida. "Nos respondieron que el cierre estaba bien, pero no nos dijeron nada más", comentó.

Desde ese momento, el gobierno local encargó un estudio técnico para definir la actuación con mayor viabilidad. La propuesta determinó que no se debe reconstruir parte de la plataforma que cayó al agua, sino retirar lo que quedó en pie. "Hay que eliminar el resto del pequeño mirador o saliente que estaba infrautilizado desde hace muchísimos años", especificó Hernández. Se trata de un trabajo vertical de extracción de material. "Obviamente, no podemos tirar el resto del muro al mar, sino retirar las piedras de manera controlada, una a una, para subir ese material extraído hasta la pista colindante", detalló.

Ni siquiera en septiembre

Esta propuesta técnica será enviada ya a la Dirección General de Costas que debe responder sobre su viabilidad. "Nos indican que activemos la vía de la declaración responsable, para que Costas pueda pronunciarse en un plazo de 15 días", añadió. Aunque piensa que el plazo rozará realmente las tres semanas, por lo que La Consolación no estará abierta durante este verano. Ni siquiera asegura que esté abierta en el mes de septiembre, período en el que el barrio costero celebra sus fiestas. "Dependerá de la respuesta de Costas, de la contratación de una empresa por parte de la propiedad privada y de la ejecución de los trabajos", advirtió.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Garachico celebró una asamblea con una treintena de vecinos de El Guincho para contarles cuál es la situación de la playa. "Les explicamos todo y les enseñamos todo el expediente. Hicieron las preguntas que consideraron y plantearon las dudas que tienen. Hay preocupación y también cierto enfado. Sobre todo, porque ven cómo la gente de fuera se salta el vallado y entra en la playa", justificó.

En este sentido, el concejal de Playas aseguró que la Policía Local ha actuado en varias ocasiones desalojando a bañistas, aunque no se han puesto sanciones. "No podemos tener a nuestros agentes allí todos los días para evitar que ocurra una desgracia", concluyó.