Cómo acceder al Teide durante el eclipse del 12 de agosto y las Perseidas: horarios, controles y excepciones

Quienes tengan pensado subir el Parque Nacional del Teide para disfrutar del eclipse parcial de Sol el próximo 12 de agosto o del máximo de actividad de la lluvia de estrellas de las Perseidas deberán tener en cuenta que el acceso en vehículo particular estará restringido durante buena parte de ambas jornadas.

El Cabildo de Tenerife activará un dispositivo especial de regulación del tráfico los días 12 y 13 de agosto con el objetivo de garantizar la seguridad de los visitantes y proteger el entorno natural ante la elevada afluencia de personas que se espera durante estos dos fenómenos astronómicos.

Horarios y accesos afectados por la regulación

La regulación estará vigente entre las 17:00 horas y las 05:00 horas del día siguiente mediante un sistema dinámico de control de accesos que ya se ha utilizado en años anteriores. Dichos controles se instalarán en los principales accesos al Parque Nacional: La Orotava (TF-21), La Esperanza (TF-24), Chío (TF-38) y Vilaflor (TF-21).

Mientras permanezca activo el dispositivo, los vehículos particulares no podrán acceder al Parque Nacional. Solo se permitirá la entrada de vehículos destinados al transporte de mercancías, transporte público regular, guaguas y transporte discrecional de más de nueve plazas, vehículos de emergencias y servicios esenciales, personal autorizado que trabaje en el Parque Nacional y la corona forestal, así como personas alojadas en establecimientos ubicados en el interior del espacio protegido.

Guaguas especiales para acceder al Parque Nacional

Para facilitar los desplazamientos, Titsa pondrá en marcha un servicio extraordinario de guaguas con salidas desde La Orotava, por la TF-21; La Esperanza, por la TF-24; y Vilaflor, también por la TF-21. Estos servicios funcionarán entre las 19:30 y las 02:30 horas.

Además de los controles de acceso, el Cabildo habilitará puntos informativos en Chío, La Esperanza, La Orotava y Arafo, donde se informará a los conductores sobre las restricciones y se ofrecerán itinerarios alternativos antes de llegar a las zonas reguladas.

Más de 2.000 vehículos en anteriores observaciones

El consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga, recuerda que durante anteriores observaciones de las Perseidas llegaron a concentrarse más de 2.000 vehículos en el Parque Nacional, una situación que provocó importantes problemas de circulación, estacionamientos indebidos y riesgos tanto para los peatones como para una posible evacuación en caso de emergencia o incendio forestal.

Además, el operativo movilizará a efectivos de las áreas de Carreteras, Parque Nacional del Teide, Seguridad y Protección Civil, Operativo de Incendios, Guardia Civil, Policía Local, Policía Autonómica, Cruz Roja, Consorcio de Bomberos, Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), CECOES 112, Titsa y varios ayuntamientos, bajo la coordinación del Centro de Información de Carreteras y el CECOPIN.

Desde el Cabildo insisten en que la medida no supone el cierre de las carreteras de acceso al Teide, sino una regulación temporal y dinámica para gestionar la elevada afluencia prevista y garantizar tanto la seguridad de los visitantes como la conservación del Parque Nacional durante dos de las noches con mayor atractivo astronómico del año.

¿Cómo será el eclipse en las Islas?

En las Islas, la Luna llegará a cubrir entre el 66% y el 74% del disco solar, en función del lugar de observación. En Tenerife, el eclipse alcanzará una ocultación cercana al 70%, suficiente para apreciar con claridad el fenómeno, aunque sin llegar a provocar una oscuridad total. El eclipse comenzará alrededor de las 18.58 horas y se prolongará hasta la puesta de Sol, prevista aproximadamente a las 20.45 horas.

Alcanzará su máxima ocultación a las 19.53 horas, con cerca del 70% del disco solar cubierto por la Luna. Para entonces, el Sol se encontrará muy bajo sobre el horizonte, de modo que un horizonte despejado será fundamental para disfrutar del fenómeno. Es importante recordar que las gafas de sol convencionales no ofrecen protección suficiente para observar directamente el fenómeno. Y qu tampoco son seguros los métodos caseros, como utilizar radiografías, discos compactos, cristales ahumados, negativos fotográficos o gafas de soldador sin la certificación correspondiente.

El Instituto Geográfico Nacional establece que únicamente deben utilizarse gafas para eclipses certificadas conforme a la norma EN ISO 12312-2:2015 y con el marcado CE cuando hayan sido adquiridas en la Unión Europea. También deben encontrarse en perfecto estado, sin rayaduras, roturas ni desperfectos.