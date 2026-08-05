Visocan adquiere 170 viviendas protegidas en La Orotava e Icod de los Vinos para alquiler asequible

La empresa pública del Gobierno de Canarias, Visocan, adquiere cuatro promociones inmobiliarias con un total de 170 viviendas protegidas destinadas al alquiler asequible en el norte de Tenerife. La operación, formalizada por más de 22,5 millones de euros, permitirá ampliar el parque público de vivienda disponible en la Isla. Los inmuebles se encuentran en los municipios de La Orotava e Icod de los Vinos y su compra se realizó mediante un concurso público de la modalidad 'llave en mano', incluido en el programa Rehabita Canarias.

La parálisis inmobiliaria de 2008

En La Orotava, la operación incluye dos edificios con 56 y 22 viviendas, respectivamente. Todos los pisos cuentan con una plaza de garaje y un trastero. Las dos promociones tienen dos plantas sobre rasante y una planta subterránea destinada a aparcamientos y espacios de almacenamiento.

En Icod de los Vinos compraron otras dos promociones. La primera dispone de 40 viviendas que ya están alquiladas, puesto que Visocan se ocupaba anteriormente de su gestión. La segunda suma 52 pisos, además de plazas de garaje, trasteros y lavaderos. Este edificio cuenta con tres plantas residenciales y una planta destinada a garaje.

Esta fórmula busca recuperar edificios cuya construcción quedó paralizada tras la crisis inmobiliaria de 2008. "Al tratarse de promociones parcialmente ejecutadas y, en algunos casos, con permisos ya concedidos, los trabajos pueden completarse en menos tiempo que una obra iniciada desde cero", explican desde la empresa pública del Ejecutivo regional. La recuperación de estos inmuebles también evita "ocupar nuevo suelo y permite mejorar zonas urbanas en las que los edificios llevaban años abandonados. Algunas de estas construcciones habían sufrido actos vandálicos y presentaban un notable deterioro", aseguran.

Un contexto complicado

Tras incorporar las promociones a su patrimonio, Visocan deberá completar los trámites administrativos, técnicos y de adjudicación necesarios. "El objetivo es que las familias seleccionadas puedan acceder a las viviendas una vez que los inmuebles estén preparados y se hayan formalizado los correspondientes contratos de alquiler", informan. La operación se produce en un contexto marcado por "la dificultad de numerosos hogares para encontrar una vivienda en alquiler a un precio asumible", concluyen.