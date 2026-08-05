La ULL sacará 953 plazas tras la convocatoria ordinaria, que cerró con 17.452 matriculados

La Universidad de La Laguna (ULL) cuenta con 17.452 personas matriculadas en sus grados y dobles grados para el próximo curso 2026-27, aunque esta cifra aumentará en las próximas semanas porque se le sumarán las correspondientes a la preinscripción extraordinaria, con una oferta de 953 plazas.

De las 17.525 matrículas de grado ya confirmadas, 3.970 provienen de la preinscripción ordinaria de junio, que terminó su proceso a finales de julio, a falta de repartir las 182 vacantes en las listas de espera, detalla la ULL en un comunicado.

Las 13.482 matrículas restantes corresponden en su gran mayoría a alumnado de continuidad —es decir, que sigue con sus estudios a partir del segundo curso— pero también incorpora a estudiantes extranjeros o que han realizado traslado de expediente de otras instituciones.

La preinscripción extraordinaria repartirá 953 plazas en los grados donde han quedado plazas sin cubrir tras la convocatoria ordinaria.

Presentación de solicitudes

Las solicitudes podrán presentarse del 26 de agosto, a partir de las 10:00 horas, al 28 del mismo mes, a las 14:00.

En este proceso habrá únicamente una lista de adjudicación de plazas el 2 de septiembre, y una lista de espera que se ejecutará el 9 de septiembre.

Grados con plazas libres

Los grados que ofrecen plazas en preinscripción extraordinaria son Antropología Social y Cultural; Arquitectura Técnica; Bellas Artes; Conservación y Restauración de Bienes Culturales; Contabilidad y Finanzas; Economía; Español: Lengua y Literatura; Estudios Clásicos; Estudios Francófonos Aplicados; Estudios Ingleses; Filosofía; Geografía y Ordenación del Territorio; Historia; Historia del Arte; Ingeniería Agrícola y del Medio Rural; Ingeniería Civil; Ingeniería Química Industrial; Relaciones Laborales; Sociología; Tecnologías Marinas; y Turismo.

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A estas cifras se añaden las correspondientes a las inscripciones en másteres oficiales, títulos propios y doctorado, por lo que la institución estima que el próximo curso rondará las 22.000 matrículas en sus diferentes estudios, manteniendo así la misma tónica que viene registrándose los últimos años académicos.