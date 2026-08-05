Vecinos y municipios del norte de Tenerife celebran el túnel de Tigaiga y reclaman celeridad

El futuro gran túnel de Tigaiga empieza a concitar un amplio respaldo institucional en el norte de Tenerife. Los ayuntamientos implicados en el trazado y los municipios colindantes de las comarca coinciden en valorar una infraestructura clave para mejorar la conectividad y aliviar la presión sobre la TF-5.

Se trata de una conexión subterránea entre La Guancha y Los Realejos con la que el Gobierno de Canarias pretende completar el Anillo Insular por la vertiente norte, una vez entre en servicio el túnel de Erjos, que unirá El Tanque y Santiago del Teide. Con una inversión superior a los 600 millones de euros, la infraestructura consistirá en un paso bitubo de siete kilómetros y permitirá preservar el Paisaje Protegido de Campeches, Barranco Ruiz y Tigaiga.

El túnel de Tigaiga, una infraestructura clave para completar el Anillo Insular

A la espera de que se concrete el trazado definitivo, los tres municipios por los que discurrirá la infraestructura comienzan a fijar su posición. En Los Realejos, el Ayuntamiento prefiere esperar a conocer el proyecto con mayor detalle y mantiene prevista una reunión a principios de septiembre con el Gobierno de Canarias para abordar la propuesta.

En San Juan de la Rambla, en cambio, el alcalde, Juan Ramos, realiza una valoración "muy positiva" de los avances presentados y define el futuro bitubo como "una infraestructura estratégica para el norte de Tenerife, llamada a mejorar la conectividad de toda la comarca". No obstante, reclama que el desarrollo del proyecto no retrase actuaciones pendientes, como la mejora del acceso al barrio de La Rambla, una intervención histórica que, sostiene, "debe abordarse sin esperar a la ejecución del futuro Anillo Insular".

Imágenes del túnel de Erjos en el Anillo Insular / Andrés Gutiérrez

También el alcalde de La Guancha, Alejandro Herrera, recibe favorablemente la iniciativa y estima que se trata de "una obra necesaria para mejorar la movilidad de la isla, siempre desde el respeto al entorno natural". Además, recuerda que las carreteras del noroeste soportan un volumen de tráfico creciente, con tramos que registran 35.000 vehículos diarios. El alcalde mantiene que esa presión "se intensificará con la entrada en servicio del túnel de Erjos" e insiste, por ello, "seguir avanzando en soluciones para la comarca".

Vecinos a favor del túnel

El respaldo al nuevo planteamiento también llega desde el movimiento vecinal. La plataforma ‘San Juan de la Rambla tiene Alternativa’, un movimiento social en defensa de un trazado más respetuoso con el entorno del Anillo Insular, mantuvo la pasada semana una reunión con la Viceconsejería de Infraestructuras del Gobierno de Canarias para conocer el estudio preliminar del futuro túnel de Tigaiga.

Tras ese encuentro, el colectivo calificó "muy positivamente" el avance al considerar que permitiría descartar el trazado inicialmente previsto en la pasada legislatura, evitando así "un desastre paisajístico". Dicho proyecto contemplaba una salida por Las Aguas y dos grandes viaductos de cuatro carriles al aire libre. Por ello, insta al Gobierno de Canarias a destinar "los recursos humanos y económicos necesarios" para que el nuevo proyecto pueda materializarse cuanto antes.

Otros reclaman urgencia

La valoración favorable se extiende, a su vez, a otras localidades colindantes de la Isla Baja, cuyos municipios interpretan que el futuro bitubo permitirá mejorar la conexión con el área metropolitana y evitar que el tráfico se concentre en la TF-5. En esta linea, el alcalde de Garachico, José Heriberto González, manifiesta que “todas las actuaciones que se hagan en cualquier punto entre Icod y Santa Cruz serán buenas para aquella poblaciones más alejadas de la capital y que soportan todos los problemas que existen en la vía”.

Por ello, celebra que, de una vez, se ofrezca una solución viable sin “hacer más daño al paisaje”. Sin embargo, desea que se ejecute “con la mayor celeridad” posible, ante la posible saturación de vehículos que podrán sufrir las carreteras de la zona cuando se abra el tramo pendiente de finalizar del eterno Anillo Insular. “Ya no se puede perder más tiempo”, afirma tajantemente.

Por su parte, el Ayuntamiento de El Tanque cree que el futuro túnel de Tigaiga constituye "una pieza estratégica para mejorar la vertebración de Tenerife y las comunicaciones de la comarca de Isla Baja”. El Consistorio advierte, no obstante, de que esta zona "no puede quedar aislada ni al margen de los principales flujos de comunicación y movilidad del anillo insular", por lo que defiende que la futura conexión subterranea vaya acompañada de un "firme compromiso presupuestario" que permita agilizar su ejecución. Solo así el proyecto podrá pasar del papel a la ejecución.