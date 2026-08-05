Tenerife mantiene un riesgo muy alto por radiación ultravioleta: cuidado aunque el cielo esté nublado

El cielo puede estar cubierto de nubes, pero eso no significa que el sol deje de ser peligroso. Tenerife afronta entre el 3 y el 7 de agosto un riesgo muy alto por radiación ultravioleta (UV) en todos sus municipios, por lo que las autoridades insisten en no bajar la guardia y mantener las medidas de protección incluso cuando el sol no sea visible.

La radiación ultravioleta puede atravesar parcialmente la nubosidad, de modo que la piel sigue expuesta a niveles elevados de radiación aunque la sensación térmica sea menor o el cielo permanezca gris. Por ello, los especialistas recuerdan que las nubes no sustituyen el uso de protector solar ni el resto de medidas de prevención.

Riesgo muy alto en todos los municipios de Tenerife

Durante estos días, todos los municipios de Tenerife permanecerán en riesgo muy alto por radiación UV. La misma situación se repetirá en La Gomera, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa, donde el nivel también será muy alto en la totalidad de sus territorios.

En el resto del Archipiélago, la situación será aún más adversa en algunos puntos. En La Palma, los municipios de Tijarafe y El Paso alcanzarán un riesgo extremo, mientras que el resto de la isla permanecerá en nivel muy alto. En El Hierro, El Pinar será el único municipio con riesgo extremo, y en Gran Canaria ese nivel se registrará únicamente en Artenara.

Recomendaciones ante la radiación ultravioleta

Las autoridades sanitarias recomiendan evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, utilizar protector solar de amplio espectro y reaplicarlo con frecuencia, llevar gorra o sombrero y gafas de sol homologadas, además de buscar la sombra siempre que sea posible e hidratarse adecuadamente.

Este episodio de elevada radiación ultravioleta coincide además con las altas temperaturas que afectan a Canarias durante esta semana. Aunque ambos fenómenos son diferentes, la combinación de calor intenso y una radiación solar muy elevada incrementa el riesgo para la salud, especialmente en niños, personas mayores y personas que trabajan o practican deporte al aire libre.