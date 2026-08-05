El restaurante de Tenerife donde comer dentro de una cueva: cocina canaria, carnes a la brasa y vino propio a precios económicos

En Tenerife hay diferentes establecimientos en los que poder disfrutar de la cocina canaria y carnes a la brasa a precios ajustados. Uno de ellos es La Cueva de Manolo, un local situado en Llano del Moro, que se ha convertido en una parada obligatoria para quienes busquen disfrutar de los platos de siempre en un entorno diferentes, dentro de una cueva.

El restaurante apuesta por platos caseros, vino de cosecha propia y precios ajustados, convirtiéndose así en una opción perfecta para quienes busquen los sabores de siempre en la isla.

Cocina canaria tradicional y carnes a la brasa

Su propuesta gastronómica reúne algunos de los platos más característicos de la gastronomía del archipiélago. Entre sus propuestas se encuentran:

Tomates aliñados con aguacate

Escaldón

Ropa vieja

Churros de pescado

Carne cabra

Champiñones rellenos de almogrote

Potas en salsa

Queso frito o asado

Uno de sus grandes reclamos son también las carnes a la brasa. Cuenta con opciones como pollos, chuletas, solomillos y combinados de salchichas, chorizos y morcillas.

Postres caseros, vino y trato cercano

El establecimiento ofrece vino tinto de cosecha propia y también vino blanco afrutado. Además, cuenta con postres caseros para poner el broche final a la comida con opciones tradicionales como quesillo, polvito uruguayo o flanes.

No solo destaca la calidad de sus elaboraciones, sino también sus precios. Uno de los grandes atractivos del local es la relación calidad-precio que ofrece a sus clientes. Quienes lo visiten podrán disfrutar de diferentes platos tradicionales canarios a precios económicos.

El trato cercano del personal y el ambiente acogedor completan la experiencia gastronómica y hace que quienes lo prueban quieran repetir sus vistan en más de una ocasión.

Dónde se encuentra

La Cueva de Manolo se sitúa en Camino Transversal Porcuna, Llano del Moro. Cuenta con 4,6 estrellas en Google, una valoración que ha convertido al establecimiento en un lugar perfecto en el que disfrutar de la cocina canaria en un entorno diferente.

Abre viernes y sábado en horario ininterrumpido de 12:00 a 22:30 horas, mientras que domingo reduce su servicio y solo ofrece almuerzos de 12:00 a 16:30 horas. El resto de días el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.