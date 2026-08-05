El parque Mencey Bencomo de Santa Úrsula renace con un proyecto de más de un millón de euros

El parque Mencey Bencomo, en Santa Úrsula, será reformado con una inversión más de un millón de euros para mejorar sus instalaciones, la accesibilidad y la oferta de ocio. El proyecto incluye un skatepark, una zona de calistenia, un parque infantil, un espacio biosaludable, un área para mascotas, nuevas zonas verdes y espacios de descanso. También se renovarán los accesos y se crearán recorridos adaptados para facilitar el uso del recinto a personas con movilidad reducida.

El diseño de la futura zona de skate ha sido revisado junto al Comité Canario de esta disciplina. El objetivo es incorporar criterios técnicos y de seguridad antes de iniciar las obras, de modo que la instalación sea útil tanto para quienes empiezan como para quienes ya practican esta modalidad deportiva.

La actuación permitirá recuperar un parque que presenta un notable deterioro y reorganizar sus diferentes espacios. La reforma busca convertirlo en un lugar más seguro, accesible y preparado para el deporte, el ocio y la convivencia de niños, jóvenes, familias y personas mayores.