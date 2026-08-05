Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CanariasIncendio en Santa CruzTúnel de TigaigaEclipse del 12 de agostoDenuncia de la Policía Local de Santa CruzCrisis migratoria en Ceuta, última horaTemporada histórica de Eusebio Ledesma
instagramlinkedin

La Pantera actuará en Tenerife: fecha, lugar y entradas para verlo en Summer Pop

El artista grancanario coincidirá en el cartel con Lucho RK, Ruslana, Álvaro de Luna y Leire Martínez el próximo 13 de septiembre

El artista canario La Pantera.

El artista canario La Pantera. / Eduardo Montes

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Aarón Cabrera Artiles

Aarón Cabrera Artiles

El artista será una de las principales figuras de una jornada con más de seis horas de música en directo y una importante representación de la escena canaria. Su incorporación se produce en uno de los momentos de mayor proyección de su trayectoria y permitirá que vuelva a coincidir ante el público de las Islas con Lucho RK.

Ambos artistas han trabajado juntos recientemente en Tá Fácil, un proyecto formado por canciones como Bane, Tócate sola, Inestable y Pinky Promise 2. Su presencia dentro de un mismo cartel se presenta como uno de los principales atractivos del festival, aunque la organización no ha confirmado por ahora que vayan a realizar una actuación conjunta.

La Pantera y Lucho RK, en un mismo cartel

La Pantera se ha convertido en uno de los nombres más reconocibles de la nueva generación de artistas urbanos surgidos en Canarias. Su participación en el remix de Cayó la noche marcó un punto de inflexión en una carrera que posteriormente ha continuado creciendo con nuevos proyectos, colaboraciones y conciertos dentro y fuera de las Islas.

Su propuesta combina reguetón, trap y otras sonoridades urbanas, con referencias constantes a sus orígenes grancanarios. En Tenerife compartirá programación con Lucho RK, cuyo nombre también atraviesa un momento destacado después de situarse durante este verano en los primeros puestos de la lista de LOS40 junto a Lola Índigo con El bachatón de la L.

Artistas de Summer Pop Tenerife

El festival contará con artistas consolidados, referentes de la música urbana y nuevos nombres del panorama canario y nacional. El cartel anunciado incluye a:

  • La Pantera
  • Lucho RK
  • Ruslana
  • Álvaro de Luna
  • Leire Martínez
  • Danny Romero
  • Locoplaya
  • Dellacruz
  • Lewis Potter
  • Playacoco
  • Postcode
  • Mel Ömana
  • Melania
  • Fátima Falcón

La jornada estará presentada por Tony Aguilar, una de las voces más conocidas de LOS40.

Fecha y horario del concierto de La Pantera en Tenerife

Summer Pop Tenerife se celebrará el domingo 13 de septiembre de 2026 en el Recinto Ferial de Tenerife, situado en la avenida de la Constitución de Santa Cruz.

La plataforma oficial de venta consultada señala que las puertas abrirán a las 15.00 horas y que las actuaciones comenzarán a las 16.00 horas, con más de seis horas de espectáculo sobre el escenario principal.

Entradas para Summer Pop Tenerife

Las entradas se encuentran disponibles en las plataformas oficiales de venta. En el momento de la consulta, Tomaticket muestra los siguientes precios:

  • Entrada general: 45 euros
  • Front Stage: 59 euros
  • Entrada general para personas con movilidad reducida: 45 euros

Noticias relacionadas y más

El festival admite el Bono Cultural Joven y dispone de una modalidad especial para titulares del Carné Joven Europeo. Los menores deberán acceder acompañados por un adulto responsable y todas las personas que entren al recinto necesitarán una entrada válida.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Detenida y extraditada desde Tenerife: una cuidadora británica, condenada por estafar a una anciana de 89 años
  2. Tenerife proyecta un gran túnel de siete kilómetros para cerrar el Anillo Insular por el Norte: sería el mayor de España y evitaría dañar espacios naturales
  3. El alcalde de Puerto de la Cruz se retracta y reconoce ahora que recibió un correo de Salud Pública que informaba de la contaminación en Playa Jardín
  4. Arranca el desarrollo de la nueva ciudad del sur de Tenerife: ya hay 13 peticiones para licencias de viviendas, hoteles y comercios en El Mojón
  5. Abre La Gran Manzana en Tenerife: todas las tiendas, restaurantes y servicios del nuevo centro comercial
  6. Multas de hasta 3.005 euros por tener el coche parado en una plaza de garaje: la DGT avisa a los conductores tinerfeños
  7. El guachinche de Tenerife que se ha convertido en una parada obligatoria por su cocina canaria de siempre y sus precios económicos
  8. Hilton, el gigante del turismo de Estados Unidos, desembarca en Tenerife con dos complejos de apartamentos en Costa Adeje

Vecinos y municipios del norte de Tenerife celebran el túnel de Tigaiga y reclaman celeridad

Vecinos y municipios del norte de Tenerife celebran el túnel de Tigaiga y reclaman celeridad

El Bollullo, el chiringuito de La Orotava que resiste al tiempo y a los 'beach clubs'

El Bollullo, el chiringuito de La Orotava que resiste al tiempo y a los 'beach clubs'

El restaurante de Tenerife donde comer dentro de una cueva: cocina canaria, carnes a la brasa y vino propio a precios económicos

El restaurante de Tenerife donde comer dentro de una cueva: cocina canaria, carnes a la brasa y vino propio a precios económicos

La Aemet anuncia un ligero descenso de temperaturas en Tenerife este miércoles, aunque los termómetros seguirán rozando los 35 grados

La Aemet anuncia un ligero descenso de temperaturas en Tenerife este miércoles, aunque los termómetros seguirán rozando los 35 grados

La Laguna desarrolla tres rutas guiadas y gratis para reforzar el turimso sostenible

La Laguna desarrolla tres rutas guiadas y gratis para reforzar el turimso sostenible

La Laguna destina casi 13 millones a mantener sus edificios municipales y centros educativos

La Laguna destina casi 13 millones a mantener sus edificios municipales y centros educativos

Santa Úrsula recuperará la Batería de La Quinta, que tendrá uso como museo militar y aqueológico

Santa Úrsula recuperará la Batería de La Quinta, que tendrá uso como museo militar y aqueológico

Adeje emprende los trabajos para adecuar la plaza Charco del Valle, en Los Menores

Adeje emprende los trabajos para adecuar la plaza Charco del Valle, en Los Menores
Tracking Pixel Contents