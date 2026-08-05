La Pantera actuará en Tenerife: fecha, lugar y entradas para verlo en Summer Pop
El artista grancanario coincidirá en el cartel con Lucho RK, Ruslana, Álvaro de Luna y Leire Martínez el próximo 13 de septiembre
El artista será una de las principales figuras de una jornada con más de seis horas de música en directo y una importante representación de la escena canaria. Su incorporación se produce en uno de los momentos de mayor proyección de su trayectoria y permitirá que vuelva a coincidir ante el público de las Islas con Lucho RK.
Ambos artistas han trabajado juntos recientemente en Tá Fácil, un proyecto formado por canciones como Bane, Tócate sola, Inestable y Pinky Promise 2. Su presencia dentro de un mismo cartel se presenta como uno de los principales atractivos del festival, aunque la organización no ha confirmado por ahora que vayan a realizar una actuación conjunta.
La Pantera y Lucho RK, en un mismo cartel
La Pantera se ha convertido en uno de los nombres más reconocibles de la nueva generación de artistas urbanos surgidos en Canarias. Su participación en el remix de Cayó la noche marcó un punto de inflexión en una carrera que posteriormente ha continuado creciendo con nuevos proyectos, colaboraciones y conciertos dentro y fuera de las Islas.
Su propuesta combina reguetón, trap y otras sonoridades urbanas, con referencias constantes a sus orígenes grancanarios. En Tenerife compartirá programación con Lucho RK, cuyo nombre también atraviesa un momento destacado después de situarse durante este verano en los primeros puestos de la lista de LOS40 junto a Lola Índigo con El bachatón de la L.
Artistas de Summer Pop Tenerife
El festival contará con artistas consolidados, referentes de la música urbana y nuevos nombres del panorama canario y nacional. El cartel anunciado incluye a:
- La Pantera
- Lucho RK
- Ruslana
- Álvaro de Luna
- Leire Martínez
- Danny Romero
- Locoplaya
- Dellacruz
- Lewis Potter
- Playacoco
- Postcode
- Mel Ömana
- Melania
- Fátima Falcón
La jornada estará presentada por Tony Aguilar, una de las voces más conocidas de LOS40.
Fecha y horario del concierto de La Pantera en Tenerife
Summer Pop Tenerife se celebrará el domingo 13 de septiembre de 2026 en el Recinto Ferial de Tenerife, situado en la avenida de la Constitución de Santa Cruz.
La plataforma oficial de venta consultada señala que las puertas abrirán a las 15.00 horas y que las actuaciones comenzarán a las 16.00 horas, con más de seis horas de espectáculo sobre el escenario principal.
Entradas para Summer Pop Tenerife
Las entradas se encuentran disponibles en las plataformas oficiales de venta. En el momento de la consulta, Tomaticket muestra los siguientes precios:
- Entrada general: 45 euros
- Front Stage: 59 euros
- Entrada general para personas con movilidad reducida: 45 euros
El festival admite el Bono Cultural Joven y dispone de una modalidad especial para titulares del Carné Joven Europeo. Los menores deberán acceder acompañados por un adulto responsable y todas las personas que entren al recinto necesitarán una entrada válida.
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