El nuevo alumbrado de la calle San Agustín despierta el interés de vecinos, comerciantes y empresarios de La Laguna

Vecinos, comerciantes y empresarios de La Laguna han respaldado el proyecto piloto de iluminación patrimonial de la calle San Agustín, presentado en un taller ciudadano que llenó el patio de la Gerencia de Urbanismo. La iniciativa combinará alumbrado funcional, ornamental y artístico mediante tecnologías innovadoras. Parte de un análisis de las instalaciones y de los requisitos de conservación de la Ciudad Patrimonio Mundial. También prevé retirar elementos impropios de las fachadas, mejorar la sostenibilidad y usar la luz para facilitar la lectura nocturna.

El respaldo vecinal, comercial y empresarial se apoya en el rigor técnico, su ajuste a los criterios de la Unesco y de Icomos y la posibilidad de crear un modelo propio para La Laguna. Los asistentes al encuentro valoraron que no se imiten estilos antiguos ni se perpetúen falsos históricos, sino que se incorporen soluciones contemporáneas respetuosas con la evolución real del conjunto.

San Agustín funcionará como un laboratorio controlado, reversible y evaluable, señala el gobierno municipal en un comuncado. La experiencia permitirá probar tecnologías y métodos antes de decidir si el sistema puede extenderse a otras calles. Su carácter piloto reduce riesgos y convierte la participación en una herramienta de evaluación.

Se trata de reforzar la conservación

La actuación forma parte del Plan de Gestión del Sitio Patrimonio Mundial, cofinanciado por el Ministerio de Cultura, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento. Busca ordenar las intervenciones, reforzar la conservación y garantizar la voz ciudadana.

El concejal Adolfo Cordobés afirmó que La Laguna tiene “por primera vez, la oportunidad de definir un diseño propio de iluminación patrimonial, coherente con su identidad arquitectónica”. Defendió “la transparencia, el rigor técnico y la participación ciudadana desde el primer día” y señaló que la luz debe ser “un lenguaje patrimonial” que mejore la lectura nocturna de la ciudad.

«El aforo completo confirmó la buena acogida de una actuación destinada a mejorar la imagen nocturna del casco histórico sin alterar su autenticidad», apunta el gobierno local, que anuncia que el proceso continuará tras el verano con sesiones. La ciudadanía podrá sugerir escenas históricas, símbolos, personajes o relatos populares, siempre con justificación patrimonial y viabilidad técnica.