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Luz verde a la reforma de la Avenida de la Constitución de Buenavista del Norte con una inversión de 1,8 millones

La actuación, financiada en un 90% por la institución insular, modernizará infraestructuras, mejorará la movilidad peatonal e instalará iluminación LED en un plazo de 14 meses

Sede del Ayuntamiento de Buenavista del Norte.

Sede del Ayuntamiento de Buenavista del Norte. / E. D.

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Elena Morales

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de Tenerife invertirá cerca de 1,84 millones de euros en la remodelación de la Avenida de la Constitución y la renovación del alumbrado público del barrio de Los Cabildos, en el municipio de Buenavista del Norte. El Consejo de Gobierno insular aprobó este miércoles de forma inicial el proyecto, que contará con un plazo de ejecución de 14 meses.

La actuación supone una inversión total de 1.838.169,93 euros, de los que el Cabildo aportará el 90% de la financiación, mientras que el Ayuntamiento de Buenavista del Norte asumirá el 10% restante.

La consejera de Cooperación Municipal, Sonia Hernández, destacó que este proyecto “refleja la voluntad del gobierno insular de colaborar con los ayuntamientos para mejorar los servicios públicos”, con el objetivo de elevar la calidad de vida de la ciudadanía. Además, subrayó que la intervención permitirá renovar infraestructuras básicas y transformar la movilidad y la accesibilidad de una de las principales vías del municipio.

Renovación integral de la avenida

Las obras abarcarán la urbanización completa de la Avenida de la Constitución, incluyendo también las calles El Faro, Álvarez de Vento, Ajoque y Los Verodes. El proyecto se desarrollará en dos tramos de la avenida: el primero junto a las calles El Faro y Álvarez de Vento, y el segundo en el entorno de Ajoque y Los Verodes.

Entre las principales actuaciones previstas figuran la renovación de las redes de abastecimiento de agua, saneamiento, drenaje de pluviales, riego, canalizaciones eléctricas y de telecomunicaciones, además de la reposición del pavimento y de la señalización viaria.

Asimismo, la avenida será reorganizada con un único carril de circulación en sentido norte-sur, una medida que busca mejorar la movilidad peatonal y la integración de los distintos servicios urbanos.

Alumbrado LED y mejoras en Los Cabildos

El proyecto también contempla la modernización del alumbrado público mediante la instalación de luminarias LED de alta eficiencia energética, adaptadas a la normativa de protección de la calidad del cielo de Canarias.

En el barrio de Los Cabildos se sustituirá por completo el sistema de iluminación, renovando el cableado y soterrando las instalaciones aéreas en fachada cuando sea necesario. Las nuevas luminarias estarán certificadas por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).

En las calles El Faro, Álvarez de Vento, Ajoque y Los Verodes también se instalarán nuevas canalizaciones para el alumbrado y se ampliarán las redes de abastecimiento y riego, junto con la renovación de aceras y del firme de la calzada.

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Con esta actuación, el Cabildo pretende modernizar las infraestructuras urbanas de Buenavista del Norte, mejorar la eficiencia energética del municipio y hacer más accesible y segura una de sus principales vías de comunicación.

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