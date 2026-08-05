Las fiestas de agosto de Candelaria ya están aquí: conoce el programa de actos
Actos religiosos, deportivos y culturales se dan cita en el municipio sureño en los próximos días
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Candelaria está inmersa de lleno en su mes festivo por excelencia. Con la llegada de agosto, el municipio sureño se viste de fiesta para celebrar a la Patrona de Canarias, y vecinos y visitantes pueden disfrutar de multitud de actos religiosos, culturales y deportivos.
Durante estos días, parece que todos los caminos llevan a la Villa Mariana, y no solo por la tradicional peregrinación que se realiza en la noche del 14 al 15 de agosto, sino porque las actividades programadas convertirán a Candelaria en el epicentro festivo de la isla.
Si no quieres perderte ningún acto de las fiestas de agosto de Candelaria, te dejamos el programa completo.
Programa de actos
Miércoles 5
- 21:30 horas, Basílica de Candelaria. Pregón de las fiestas a cargo de Eligio Hernández Gutiérrez, magistrado jubilado y exfiscal general del Estado.
Jueves 6
- 12:00 horas, Salón de plenos del Ayuntamiento. Presentación del libro 'La virgen de Candelaria en Cuba. Historia y presencia en los emigrantes canarios y sus descendientes'.
- 19:00 horas, Centro alfarero Casa Las Miguelas. I Jornadas 'Al bernegal', alfarería tradicional canaria desde Candelaria.
Viernes 7
- De 09:00 a 14:00 horas, plaza de la Cruz Pérez y calle Condes de Abona. La radio desde Candelaria, programación especial con las emisoras más importantes de Canarias.
- 21:30 horas, recinto junto al Ayuntamiento. 11º edición del concierto 'A orillas del mar', especial 50 años de la Banda de Música Las Candelas, con la participación del violinista internacional Ara Malikian.
Sábado 8
- 21:30 horas, recinto junto al Ayuntamiento. Café Quijano en concierto, 'Miami 1990 tour'.
Domingo 9
- 21:30 horas, recinto junto al Ayuntamiento. Los Cantadores en concierto, con la colaboración especial de Falete.
Martes 11
- 21:30 horas, recinto junto al Ayuntamiento. Anaé en concierto. Espectáculo 'Al otro lado del Atlántico'.
Miércoles 12
- 21:30 horas, recinto junto al Ayuntamiento. 4º Festival Internacional de Folklore Villa de Candelaria.
Jueves 13
- 19:00 horas, recinto junto al Ayuntamiento. XII Luchada de menores 'Homenaje a la luchada de la media montaña'.
- 20:15 horas, recinto junto al Ayuntamiento. VIII Luchada femenina en honor a la Virgen de Candelaria.
- 21:30 horas, recinto junto al Ayuntamiento. XXVIII Luchada institucional.
Viernes 14
- 08:00, 10:00, 12:00 y 18:00 horas, Basílica de Candelaria. Eucaristías.
- 17:15 horas, Basílica de Candelaria. Rezo del santo rosario.
- 19.15 horas. Desde la Basílica de Candelaria. Procesión de la Virgen de Candelaria hasta el recinto junto al Ayuntamiento para celebrar el rito del hallazgo.
- 20:00 horas, recinto junto al Ayuntamiento. Ceremonia guanche.
- Posteriomente. Procesión hasta El Pozo.
- Al regreso, junto al Ayuntamiento. Saludo del rector de la Basílica, interpretaciones de Alba Fariña y Fernando Santana, y canto del Ave María de Chago Melián.
- Seguidamente, desde el muelle. Exhibición de fuegos artificiales y continuación de la procesión hasta la Basílica.
- 21:35 horas, claustro del Convento de los Padres Dominicos. Programación especial de TV Canaria 'Noche de peregrinos'.
- 23:00 horas, Plaza de Teror. Noche de parrandas en memoria a Rosaura Marrero Fariña.
Sábado 15
- 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 12:00 y 18:00 horas, Basílica de Candelaria. Celebración de la eucaristía.
- 17:15 horas, Basílica de Candelaria. Rezo del santo rosario.
- 09:00 horas, Basílica de Candelaria. Recepción de tambores y ofrenda de la Asociación Cultural La Guanchería de Los Realejos.
- 10:00 horas, Basílica de Candelaria. 35º Ofrenda Floral Atlética a la Virgen de Candelaria.
- 10.45 horas, recinto junto al Ayuntamiento. Parada militar y recepción de la representante de su majestad el Rey de España, Astrid María Pérez Batista, presidenta del Parlamento de Canarias.
- 11:30 horas, partiendo desde el Ayuntamiento. Procesión cívica hasta la Plaza de la Patrona de Canarias.
- 12:00 horas, Basílica de Candelaria. Solemne concelebración de la eucaristía, presidida por el obispo Eloy Santiago.
- A su término. Procesión de la Virgen de Candelaria por las calles Obispo Pérez Cáceres y Los Príncipes y lluvia de voladores.
- 20:45 horas, desde la Plaza de la Patrona de Canarias. Traslado de la Virgen de Candelaria hasta el recinto junto al Ayuntamiento para su ofrenda.
- 21:30 horas, recinto junto al Ayuntamiento. Ofrenda a la Patrona de Canarias 'Las Candelas de Canarias'.
Domingo 16
- 8.00, 10.00, 12.00 y 18.00 horas, Basílica de Candelaria. Celebración de la eucaristía.
- 17:15 horas, Basílica de Candelaria. Rezo del santo rosario.
- 12:00 horas, Basílica de Candelaria. Celebración de la eucaristía y procesión de la Virgen de Candelaria por las calles Obispo Pérez Cáceres y Los Príncipes.
- 18.00 horas, Basílica de Candelaria. Celebración de la eucaristía en acción de gracias por las fiestas.
- 21:30: horas, recinto junto al Ayuntamiento. Concierto de Los Sabandeños, 'Cantándole a Hispanoamérica'.
- Detenida y extraditada desde Tenerife: una cuidadora británica, condenada por estafar a una anciana de 89 años
- Tenerife proyecta un gran túnel de siete kilómetros para cerrar el Anillo Insular por el Norte: sería el mayor de España y evitaría dañar espacios naturales
- El alcalde de Puerto de la Cruz se retracta y reconoce ahora que recibió un correo de Salud Pública que informaba de la contaminación en Playa Jardín
- Arranca el desarrollo de la nueva ciudad del sur de Tenerife: ya hay 13 peticiones para licencias de viviendas, hoteles y comercios en El Mojón
- Abre La Gran Manzana en Tenerife: todas las tiendas, restaurantes y servicios del nuevo centro comercial
- Multas de hasta 3.005 euros por tener el coche parado en una plaza de garaje: la DGT avisa a los conductores tinerfeños
- El guachinche de Tenerife que se ha convertido en una parada obligatoria por su cocina canaria de siempre y sus precios económicos
- Hilton, el gigante del turismo de Estados Unidos, desembarca en Tenerife con dos complejos de apartamentos en Costa Adeje