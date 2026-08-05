Las fiestas de agosto de Candelaria ya están aquí: conoce el programa de actos

Candelaria está inmersa de lleno en su mes festivo por excelencia. Con la llegada de agosto, el municipio sureño se viste de fiesta para celebrar a la Patrona de Canarias, y vecinos y visitantes pueden disfrutar de multitud de actos religiosos, culturales y deportivos.

Durante estos días, parece que todos los caminos llevan a la Villa Mariana, y no solo por la tradicional peregrinación que se realiza en la noche del 14 al 15 de agosto, sino porque las actividades programadas convertirán a Candelaria en el epicentro festivo de la isla.

Si no quieres perderte ningún acto de las fiestas de agosto de Candelaria, te dejamos el programa completo.

Programa de actos

Miércoles 5

21:30 horas, Basílica de Candelaria. Pregón de las fiestas a cargo de Eligio Hernández Gutiérrez, magistrado jubilado y exfiscal general del Estado.

Jueves 6

12:00 horas, Salón de plenos del Ayuntamiento. Presentación del libro 'La virgen de Candelaria en Cuba. Historia y presencia en los emigrantes canarios y sus descendientes'.

19:00 horas, Centro alfarero Casa Las Miguelas. I Jornadas 'Al bernegal', alfarería tradicional canaria desde Candelaria.

Viernes 7

De 09:00 a 14:00 horas, plaza de la Cruz Pérez y calle Condes de Abona. La radio desde Candelaria, programación especial con las emisoras más importantes de Canarias.

21:30 horas, recinto junto al Ayuntamiento. 11º edición del concierto 'A orillas del mar', especial 50 años de la Banda de Música Las Candelas, con la participación del violinista internacional Ara Malikian.

Sábado 8

21:30 horas, recinto junto al Ayuntamiento. Café Quijano en concierto, 'Miami 1990 tour'.

Domingo 9

21:30 horas, recinto junto al Ayuntamiento. Los Cantadores en concierto, con la colaboración especial de Falete.

Martes 11

21:30 horas, recinto junto al Ayuntamiento. Anaé en concierto. Espectáculo 'Al otro lado del Atlántico'.

Miércoles 12

21:30 horas, recinto junto al Ayuntamiento. 4º Festival Internacional de Folklore Villa de Candelaria.

Jueves 13

19:00 horas, recinto junto al Ayuntamiento. XII Luchada de menores 'Homenaje a la luchada de la media montaña'.

20:15 horas, recinto junto al Ayuntamiento. VIII Luchada femenina en honor a la Virgen de Candelaria.

21:30 horas, recinto junto al Ayuntamiento. XXVIII Luchada institucional.

Fiestas de Candelaria en una edición anterior. / .

Viernes 14

08:00, 10:00, 12:00 y 18:00 horas, Basílica de Candelaria. Eucaristías.

17:15 horas, Basílica de Candelaria. Rezo del santo rosario.

19.15 horas. Desde la Basílica de Candelaria. Procesión de la Virgen de Candelaria hasta el recinto junto al Ayuntamiento para celebrar el rito del hallazgo .

. 20:00 horas, recinto junto al Ayuntamiento. Ceremonia guanche.

Posteriomente. Procesión hasta El Pozo.

Al regreso, junto al Ayuntamiento. Saludo del rector de la Basílica, interpretaciones de Alba Fariña y Fernando Santana, y canto del Ave María de Chago Melián.

Seguidamente, desde el muelle. Exhibición de fuegos artificiales y continuación de la procesión hasta la Basílica.

y continuación de la procesión hasta la Basílica. 21:35 horas, claustro del Convento de los Padres Dominicos. Programación especial de TV Canaria 'Noche de peregrinos'.

23:00 horas, Plaza de Teror. Noche de parrandas en memoria a Rosaura Marrero Fariña.

Sábado 15

05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 12:00 y 18:00 horas, Basílica de Candelaria. Celebración de la eucaristía.

17:15 horas, Basílica de Candelaria. Rezo del santo rosario.

09:00 horas, Basílica de Candelaria. Recepción de tambores y ofrenda de la Asociación Cultural La Guanchería de Los Realejos.

10:00 horas, Basílica de Candelaria. 35º Ofrenda Floral Atlética a la Virgen de Candelaria.

a la Virgen de Candelaria. 10.45 horas, recinto junto al Ayuntamiento. Parada militar y recepción de la representante de su majestad el Rey de España, Astrid María Pérez Batista, presidenta del Parlamento de Canarias.

11:30 horas, partiendo desde el Ayuntamiento. Procesión cívica hasta la Plaza de la Patrona de Canarias.

12:00 horas, Basílica de Candelaria. Solemne concelebración de la eucaristía, presidida por el obispo Eloy Santiago.

A su término. Procesión de la Virgen de Candelaria por las calles Obispo Pérez Cáceres y Los Príncipes y lluvia de voladores.

20:45 horas, desde la Plaza de la Patrona de Canarias. Traslado de la Virgen de Candelaria hasta el recinto junto al Ayuntamiento para su ofrenda.

21:30 horas, recinto junto al Ayuntamiento. Ofrenda a la Patrona de Canarias 'Las Candelas de Canarias'.

Virgen de Candelaria / .

Domingo 16