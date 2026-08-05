Dónde donar sangre esta semana en el sur de Tenerife: horarios en Granadilla, San Isidro y El Médano

La población del sur de Tenerife podrá donar sangre esta semana en diferentes puntos de Granadilla de Abona. La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha puesto en marcha una campaña itinerante que permanecerá activa hasta el viernes 7 de agosto.

La iniciativa tiene como objetivo acercar la donación a residentes y visitantes del municipio y contribuir al mantenimiento de las reservas necesarias para atender la actividad de los centros sanitarios de Canarias.

Dónde se encuentra la unidad móvil

La unidad móvil estará disponible este miércoles 5 de agosto junto al edificio Almer, en el entorno de la Concejalía de Educación de Granadilla de Abona.

El horario de atención será:

De 10.45 a 13.30 horas .

. De 17.15 a 20.15 horas.

El jueves 6 de agosto, el dispositivo se trasladará durante la mañana hasta la plaza de la Cultura de San Isidro, donde permanecerá operativo de 10.45 a 12.45 horas.

Ese mismo jueves, la campaña continuará en la zona peatonal de la calle Evaristo Gómez González de El Médano, en horario de 17.15 a 20.30 horas.

La unidad móvil regresará a El Médano el viernes 7 de agosto, cuando se podrá donar de 10.45 a 13.30 horas y de 17.15 a 20.00 horas.

Horarios de la campaña de donación

Los puntos y horarios facilitados por Hemodonación y Hemoterapia son los siguientes:

Miércoles 5 de agosto

Edificio Almer, en Granadilla de Abona, de 10.45 a 13.30 y de 17.15 a 20.15 horas.

Jueves 6 de agosto

Plaza de la Cultura de San Isidro, de 10.45 a 12.45 horas.

Calle Evaristo Gómez González de El Médano, de 17.15 a 20.30 horas.

Viernes 7 de agosto

Calle Evaristo Gómez González de El Médano, de 10.45 a 13.30 y de 17.15 a 20.00 horas.

Requisitos para donar sangre

Para poder donar sangre es necesario cumplir una serie de condiciones básicas:

Tener entre 18 y 65 años .

. Tener un máximo de 60 años si se trata de la primera donación.

Pesar más de 50 kilos .

. Gozar de buena salud general.

No estar embarazada.

Antes de cada extracción, el personal sanitario realiza una valoración para comprobar que la donación puede llevarse a cabo con seguridad. Las personas que tengan alguna duda pueden llamar al teléfono gratuito de atención al donante, el 900 234 061.

Otros puntos para donar sangre en Tenerife

Además de la unidad móvil, el municipio cuenta con un punto fijo en el Centro de Salud de San Isidro, que dispone de una plaza de aparcamiento reservada para donantes. El teléfono de contacto es el 677 980 518.

También se puede donar en el punto fijo de la calle Méndez Núñez, en Santa Cruz de Tenerife, así como en el Hospital Universitario de Canarias y el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

En el norte de la Isla está disponible el punto de Hospiten Bellevue, en Puerto de la Cruz, aunque en este caso es necesario solicitar cita previa. El Hospital San Juan de Dios también recibe donantes de lunes a viernes, excepto los días festivos.