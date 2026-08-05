Confirmado por la DGT: este gesto durante el eclipse solar puede acarrear sanciones de 200 euros y pérdida de 6 puntos a los conductores tinerfeños durante el 12 de agosto
Tráfico prevé un aumento considerable de los desplazamientos para observar el eclipse solar
El eclipse solar tendrá lugar el próximo 12 de agosto y será uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año. Sin embargo, un evento así también tiene un importante impacto sobre la movilidad en España.
La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que el fenómeno puede generar entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos adicionales, un aumento extraordinario de los desplazamientos hacia las zonas con mejores condiciones de observación. Además, señalan que el principal problema no será llegar a los puntos de observación, sino cuando miles de conductores intenten regresar tras el eclipse.
No parar en arcenes ni carreteras para ver el eclipse
Uno de los principales riesgos que quiere evitar Tráfico es que los conductores se detengan de forma improvisada en la calzada o en los arcenes para contemplar el fenómeno. La DGT recuerda que está prohibido detener el vehículo en estas zonas para observar el eclipse y recomienda utilizar únicamente lugares habilitados con espacio suficiente para estacionar.
Prohibido el uso del móvil al volante
Las distracciones al volante son una de las principales causas de accidentes. La DGT recuerda que los conductores no deben utilizar teléfonos móviles, cámaras fotográficas u otros dispositivos para grabar o fotografiar el eclipse mientras circulan.
Los conductores que graben el eclipse mientras conducen serán sancionados con 200 euros y la pérdida de hasta 6 puntos del carné de conducir.
Además, Tráfico recomienda:
- Aumentar la distancia de seguridad
- Adaptar la velocidad a las condiciones de circulación
- No mirar directamente al Sol mientras se conduce
- Usar el parasol del vehículo si es necesario para evitar deslumbramientos
La planificación es clave
La DGT recomienda evitar los desplazamientos improvisados. La planificación en un día como ese es clave. Para quienes tengan previsto desplazarse, aconseja:
- Organizar el viaje con antelación.
- Consultar el estado de las carreteras.
- Revisar la previsión meteorológica.
- Utilizar transporte público siempre que sea posible.
- Elegir zonas autorizadas para observar el fenómeno.
Cuidado con los peatones y ciclistas
"Reduce la velocidad y extrema la atención ante la posible presencia de usuarios vulnerables", avisa Tráfico. El eclipse en un fenómeno que llamo a una gran parte de la sociedad y es probable que los conductores se encuentren con ciclistas y peatones buscando un lugar en el que presenciar el eclipse.
Respetar siempre las indicaciones de los agentes, la señalización y las indicaciones de los paneles informativos es fundamental para garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad durante el 12 de agosto.
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