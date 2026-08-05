Luz verde a una inversión de 14 millones para renovar la autopista del Sur

El Consejo de Gobierno adjudicó las obras para rehabilitar los más de 18 kilómetros de la autopista del Sur (TF-1) entre Santa Cruz y Güímar. Se trata de una actuación valorada en casi 14 millones de euros que permitirá renovar uno de los principales corredores viarios de la Isla, por el que circulan diariamente más de 70.000 vehículos. Los trabajos, que se ejecutarán en un plazo de seis meses, mejorarán la seguridad vial, optimizarán la movilidad y reforzarán la sostenibilidad de esta infraestructura estratégica mediante la renovación integral del firme y otras actuaciones complementarias.

El proyecto comprende el tramo situado entre los kilómetros 1,4 y 20 de la TF-1 y se divide en dos lotes. El primero, entre Santa Cruz de Tenerife y El Rosario, ha sido adjudicado a Transformaciones y Servicios, S.L. por más de siete millones de euros, mientras que el segundo, que abarca el recorrido entre El Rosario, Candelaria, Arafo y Güímar, será ejecutado por Señalizaciones Villar, S.A. por un importe de más de seis millones euros.

Mejoras en la TF-1

La intervención irá más allá del reasfaltado de la autopista e incluirá una batería de mejoras destinadas a incrementar la seguridad y prolongar la vida útil de la infraestructura. Entre ellas figuran la instalación de nuevas bandas sonoras en los márgenes de la calzada, el repintado de la vía y de sus enlaces con pintura termoplástica, la reposición y mejora de la señalización horizontal y vertical, la colocación de nuevos vallados de protección en la mediana y actuaciones de extendido de mezcla asfáltica en distintos ramales de enlace.

Presentación de las obras / TONY CUADRADO

Los contratos incorporan, además, un componente ambiental mediante la utilización de mezclas bituminosas con un 50 % de material reciclado (RAP), una medida orientada a reducir el consumo de materias primas y favorecer una ejecución más sostenible de las obras. Asimismo, ambas actuaciones contarán con un periodo de garantía de tres años una vez finalizados los trabajos.

Plan de conservación viaria

La actuación se enmarca en la estrategia de conservación y modernización de la red insular de carreteras impulsada por el Cabildo de Tenerife, con el objetivo de incrementar la seguridad vial, mejorar la fluidez de los desplazamientos y prolongar la vida útil de una de las infraestructuras con mayor intensidad de tráfico de Canarias. Desde la Corporación insular sostienen que la renovación permitirá disponer de un firme más seguro y resistente, adaptado a las necesidades actuales y futuras de movilidad de la Isla.

Esta intervención, por tanto, se suma a otras actuaciones desarrolladas en la TF-1 durante el último año, como la regeneración paisajística del entorno de Mercatenerife, con una inversión superior a los tres millones de euros; la rehabilitación de 24 kilómetros del tramo sur central entre Arico, Fasnia y Güímar, que supuso cerca de 30 millones de euros; los trabajos de mantenimiento nocturno y refuerzo de la seguridad en distintos puntos de la autopista; y el Plan Estratégico de Carreteras 2026-2029, que prevé el reasfaltado y la mejora continua de más de 40 kilómetros de la autopista del Sur durante la presente legislatura.