Tenerife invertirá 75 millones para modernizar el tratamiento de la materia orgánica

El Cabildo de Tenerife ha aprobado el Programa Insular de Gestión de Residuos, una estrategia dotada con cerca de 75 millones de euros para tratar el 100 % de la materia orgánica que genera la Isla, más de 200.000 toneladas al año. El plan marca la hoja de ruta para reforzar la recogida selectiva, ampliar la capacidad de tratamiento y construir las infraestructuras necesarias para procesar toda esta fracción, incluida la que actualmente llega mezclada con el resto de desechos al Complejo Ambiental de Arico, con el fin de impulsar la economía circular y cumplir la normativa europea y estatal.

El programa persigue evitar que la materia orgánica continúe depositándose en el vertedero, principal foco de emisión de metano dentro del sistema de gestión de residuos. Este gas de efecto invernadero se libera durante la descomposición de restos orgánicos, como alimentos o residuos vegetales, y posee un elevado potencial para contribuir al calentamiento global.

Más recogida selectiva y menos vertidos

Para lograrlo, el Cabildo destinará exclusivamente 13 millones de euros a actuaciones dirigidas a mejorar la gestión de la materia orgánica y minimizar su impacto ambiental. La estrategia busca incrementar la capacidad de tratamiento y aprovechar estos residuos antes de que acaben enterrados en el vertedero.

El plan también contempla una línea de apoyo a los ayuntamientos para impulsar la recogida selectiva de materia orgánica. En este apartado, la Corporación insular contempla la adquisición de más de 690 contenedores para este uso específico, con una inversión cercana a los 222.000 euros, para facilitar la separación de los residuos desde los hogares y establecimientos.

Ampliación del Complejo Ambiental

La mayor parte de la materia orgánica será tratada en el Complejo Ambiental de Tenerife, cuya capacidad se ampliará para procesar la totalidad de estos residuos, incluidos los que actualmente llegan mezclados con el resto de desechos. La instalación, eje del sistema insular de gestión de residuos, ha acometido en los últimos años una profunda modernización con nuevas infraestructuras como la planta de tratamiento de lixiviados, la planta de secado solar de lodos y la renovación de la planta de tratamiento mecánico, además de incorporar sistemas más avanzados para la captación y valorización del biogás.

Complejo Ambiental de Arico / Arturo Jiménez

Con este programa, el Cabildo pretende adaptar el sistema insular a las exigencias de la normativa europea y estatal, que priorizan la recogida separada y el aprovechamiento de los residuos orgánicos. La institución insular considera, por tanto, que estas actuaciones permitirán reducir las emisiones asociadas a los vertederos y avanzar hacia un modelo de gestión más sostenible.