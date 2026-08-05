Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CanariasIncendio en Santa CruzTúnel de TigaigaEclipse del 12 de agostoDenuncia de la Policía Local de Santa CruzCrisis migratoria en Ceuta, última horaTemporada histórica de Eusebio Ledesma
instagramlinkedin

Consejo de Gobierno

Tenerife invertirá 75 millones para modernizar el tratamiento de la materia orgánica

El Programa Insular de Gestión de Residuos permitirá construir nuevas infraestructuras, ampliar el tratamiento de más de 200.000 toneladas anuales y reforzar la recogida selectiva para reducir las emisiones de metano

Complejo Ambiental de Arico

Complejo Ambiental de Arico / Arturo Jiménez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alexis Vella

Alexis Vella

Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de Tenerife ha aprobado el Programa Insular de Gestión de Residuos, una estrategia dotada con cerca de 75 millones de euros para tratar el 100 % de la materia orgánica que genera la Isla, más de 200.000 toneladas al año. El plan marca la hoja de ruta para reforzar la recogida selectiva, ampliar la capacidad de tratamiento y construir las infraestructuras necesarias para procesar toda esta fracción, incluida la que actualmente llega mezclada con el resto de desechos al Complejo Ambiental de Arico, con el fin de impulsar la economía circular y cumplir la normativa europea y estatal.

El programa persigue evitar que la materia orgánica continúe depositándose en el vertedero, principal foco de emisión de metano dentro del sistema de gestión de residuos. Este gas de efecto invernadero se libera durante la descomposición de restos orgánicos, como alimentos o residuos vegetales, y posee un elevado potencial para contribuir al calentamiento global.

Más recogida selectiva y menos vertidos

Para lograrlo, el Cabildo destinará exclusivamente 13 millones de euros a actuaciones dirigidas a mejorar la gestión de la materia orgánica y minimizar su impacto ambiental. La estrategia busca incrementar la capacidad de tratamiento y aprovechar estos residuos antes de que acaben enterrados en el vertedero.

El plan también contempla una línea de apoyo a los ayuntamientos para impulsar la recogida selectiva de materia orgánica. En este apartado, la Corporación insular contempla la adquisición de más de 690 contenedores para este uso específico, con una inversión cercana a los 222.000 euros, para facilitar la separación de los residuos desde los hogares y establecimientos.

Ampliación del Complejo Ambiental

La mayor parte de la materia orgánica será tratada en el Complejo Ambiental de Tenerife, cuya capacidad se ampliará para procesar la totalidad de estos residuos, incluidos los que actualmente llegan mezclados con el resto de desechos. La instalación, eje del sistema insular de gestión de residuos, ha acometido en los últimos años una profunda modernización con nuevas infraestructuras como la planta de tratamiento de lixiviados, la planta de secado solar de lodos y la renovación de la planta de tratamiento mecánico, además de incorporar sistemas más avanzados para la captación y valorización del biogás.

Noticias relacionadas y más

Complejo Ambiental de Arico

Complejo Ambiental de Arico / Arturo Jiménez

Con este programa, el Cabildo pretende adaptar el sistema insular a las exigencias de la normativa europea y estatal, que priorizan la recogida separada y el aprovechamiento de los residuos orgánicos. La institución insular considera, por tanto, que estas actuaciones permitirán reducir las emisiones asociadas a los vertederos y avanzar hacia un modelo de gestión más sostenible.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenida y extraditada desde Tenerife: una cuidadora británica, condenada por estafar a una anciana de 89 años
  2. Tenerife proyecta un gran túnel de siete kilómetros para cerrar el Anillo Insular por el Norte: sería el mayor de España y evitaría dañar espacios naturales
  3. El alcalde de Puerto de la Cruz se retracta y reconoce ahora que recibió un correo de Salud Pública que informaba de la contaminación en Playa Jardín
  4. Arranca el desarrollo de la nueva ciudad del sur de Tenerife: ya hay 13 peticiones para licencias de viviendas, hoteles y comercios en El Mojón
  5. Abre La Gran Manzana en Tenerife: todas las tiendas, restaurantes y servicios del nuevo centro comercial
  6. Multas de hasta 3.005 euros por tener el coche parado en una plaza de garaje: la DGT avisa a los conductores tinerfeños
  7. El guachinche de Tenerife que se ha convertido en una parada obligatoria por su cocina canaria de siempre y sus precios económicos
  8. Hilton, el gigante del turismo de Estados Unidos, desembarca en Tenerife con dos complejos de apartamentos en Costa Adeje

Tenerife invertirá 75 millones para modernizar el tratamiento de la materia orgánica

Tenerife invertirá 75 millones para modernizar el tratamiento de la materia orgánica

Más de 150 viviendas para alquiler asequible en el norte de Tenerife: Visocan compra cuatro edificios paralizados

Más de 150 viviendas para alquiler asequible en el norte de Tenerife: Visocan compra cuatro edificios paralizados

Dónde donar sangre esta semana en el sur de Tenerife: horarios en Granadilla, San Isidro y El Médano

Dónde donar sangre esta semana en el sur de Tenerife: horarios en Granadilla, San Isidro y El Médano

La Pantera actuará en Tenerife: fecha, lugar y entradas para verlo en Summer Pop

La Pantera actuará en Tenerife: fecha, lugar y entradas para verlo en Summer Pop

Vecinos y municipios del norte de Tenerife celebran el túnel de Tigaiga y reclaman celeridad

Vecinos y municipios del norte de Tenerife celebran el túnel de Tigaiga y reclaman celeridad

El Bollullo, el chiringuito de La Orotava que resiste al tiempo y a los 'beach clubs'

El Bollullo, el chiringuito de La Orotava que resiste al tiempo y a los 'beach clubs'

El restaurante de Tenerife donde comer dentro de una cueva: cocina canaria, carnes a la brasa y vino propio a precios económicos

El restaurante de Tenerife donde comer dentro de una cueva: cocina canaria, carnes a la brasa y vino propio a precios económicos

La Aemet anuncia un ligero descenso de temperaturas en Tenerife este miércoles, aunque los termómetros seguirán rozando los 35 grados

La Aemet anuncia un ligero descenso de temperaturas en Tenerife este miércoles, aunque los termómetros seguirán rozando los 35 grados
Tracking Pixel Contents