Mercado laboral
Tenerife moviliza más de cinco millones para crear empleo y apoyar a los colectivos más vulnerables
Las iniciativas aprobadas incluyen 109 contratos formativos de 12 meses y una convocatoria de ayudas para proyectos de orientación, formación y acompañamiento laboral
El Cabildo de Tenerife aprueba dos programas de empleo que movilizarán más de cinco millones de euros para impulsar la contratación de personas desempleadas y financiar proyectos de inserción laboral promovidos por entidades sociales. Las iniciativas permitirán incorporar a 109 desempleados a distintos servicios de la Corporación insular y destinarán 1,5 millones de euros a proyectos dirigidos, principalmente, a colectivos con mayores dificultades para acceder al mercado laboral.
Programa NOE
La mayor inversión corresponde al proyecto Tenerife Avanza con Nuevas Oportunidades de Empleo, que optará a una subvención superior a 3,8 millones de euros del Servicio Canario de Empleo y contará con un presupuesto global de más de cuatro millones. El programa contempla la contratación durante un año de más de un centenar de personas desempleadas, preferentemente en su primer empleo, mediante contratos formativos de 12 meses, para participar en 23 proyectos estratégicos del Cabildo.
Los beneficiarios desarrollarán su actividad en áreas como el patrimonio histórico, el medio natural, la transformación digital, la movilidad, la innovación, la agricultura, la acción social, la igualdad, la juventud o la artesanía. Además de la experiencia laboral, el proyecto incorpora un sistema de tutorización y orientación profesional destinado a reforzar las competencias y facilitar la posterior inserción laboral de los participantes.
Ayudas a entidades sociales
El segundo acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno destina 1,5 millones de euros a una convocatoria de subvenciones para entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de empleo en Tenerife. Las ayudas financiarán iniciativas de información, orientación, formación y acompañamiento dirigidas a personas desempleadas, con especial atención a los colectivos más vulnerables.
Entre los destinatarios figuran desempleados de larga duración, personas con discapacidad, mayores de 45 años, mujeres víctimas de violencia de género, migrantes y personas en riesgo de exclusión social. La convocatoria permitirá subvencionar proyectos con presupuestos de entre 50.000 y 250.000 euros y priorizará aquellas propuestas innovadoras, sostenibles y con capacidad para favorecer la diversificación de la economía insular.
Con estas dos iniciativas, el Cabildo pretende reforzar las políticas activas de empleo mediante una doble estrategia: favorecer la contratación directa de personas desempleadas y apoyar la labor de las entidades sociales que trabajan en la inserción laboral. El Ejecutivo insular considera que ambas medidas contribuirán a mejorar la empleabilidad, generar nuevas oportunidades profesionales y facilitar el acceso al mercado de trabajo de quienes encuentran mayores dificultades.
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