"¡Amanece en el paraíso!": el alcalde de Puerto de la Cruz y su número dos se mojan por la calidad del agua de Playa Jardín

El alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso, y su número dos, el primer teniente de alcalde, David Hernández, han colgado en los últimos días vídeos en sus redes sociales en los que aparecen echándose un chapuzón en Playa Jardín, la zona de baño que recibe más visitantes del municipio turístico.

El más reciente de estos vídeos es el que colgó la mañana de este miércoles 5 de agosto el alcalde del PP. "¡Amanece en el paraíso!", escribe Leopoldo Afonso en el texto que acompaña a las imágenes, y añade: "Un bañito en Playa Jardín, un cortado en los bares de Punta Brava, un paseo por nuestra costa... ¡El mejor comercio y la oferta gastronómica más completa para los portuenses y para nuestros visitantes, aquí, en nuestra ciudad!".

El episodio de contaminación de corta duración

El vídeo llega dos semanas después de que trascendiera que las analíticas a las aguas de Playa Jardín habían registrado un episodio de corta duración de contamación -concretamente en una de sus tres calas, El Charcón- que no llevó consigo un cierre provisional.

El propio Leopoldo Afonso ha defendido que fue episodio "puntual" producto de un resultado "discordante" en un muestreo realizado por la Dirección General de Salud Pública, el departamento del Gobierno de Canarias que lleva el control de las aguas de baño de las Islas. Hay que recordar que Playa Jardín, que se encuentra muy cerca de la depuradora comarcal de Punta Brava, estuvo casi un año cerrada entre 2024 y 2025 por vertidos de aguas residuales.

El alcalde ha insistido en que la calidad de las aguas de Playa Jardín es "excelente" y ha aclarado que permanece abierta desde el 17 de junio de 2025 después de estar sometida a un proceso de recuperación sustentado en controles sanitarios, trabajos continuados sobre la red de saneamiento y medidas preventivas destinadas a reducir el riesgo de alivios, obstrucciones y vertidos accidentales.

El chapuzón de David Hernández

Fue este domingo 2 de agosto cuando el teniente de alcalde, David Hernández, colgó el vídeo de su baño en Playa Jardín. Mientras Leopoldo Afonso solo aparece en cámara al final en un selfie después de mostrar la orilla y el mar, el líder de Asamblea Ciudadana Portuense (ACP) se atreve con una lanzada de cabeza e imágenes del chapuzón. "¡Qué buena!", señala Hernández justo en el momento en que se introduce en el mar.

El Gobierno municipal de Puerto de la Cruz defiende que no había razones para cerrar de forma provisional Playa Jardín después de que Salud Pública detectara un episodio de contaminación de “corta duración” en una de las calas del complejo entre el 22 y el 23 de junio.

El tripartito formado por Partido Popular (PP), Coalición Canaria (CC) y Asamblea Ciudadana Portuense (ACP) basa su tesis principalmente en que no considera oficial la forma en que Salud Pública comunicó esta contaminación "puntual", sin un informe con registro de entrada, sino a través de una llamada y un correo electrónico.

Las analíticas dan bien

El departamente del Ejecutivo regional ha aclarado que es la forma "habitual" y establecido por el protocolo para alertar de un episodio de positivo en contaminación en las analíticas. En cualquier caso, el día 24 de junio las nuevas analíticas confirmaron que la contaminación fue puntual y que las aguas se encuentran aptas para el baño. Ahí estuvieron el alcalde y su primer teniente de alcalde para corroborarlo.