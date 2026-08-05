La Aemet anuncia un respiro del calor en Tenerife este jueves, aunque el sur seguirá rondando los 34 grados

Tras varios días marcados por el intenso calor, Tenerife afrontará este jueves un ligero alivio en las temperaturas, aunque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de que el descenso no será suficiente para poner fin al episodio de calor en las zonas más expuestas al sol.

La previsión apunta a que los termómetros bajarán ligeramente, especialmente en las medianías orientadas al sur de la Isla. Sin embargo, todavía no se descarta alcanzar los 34 grados de forma local en las medianías del sur y oeste, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se esperan temperaturas entre los 24 y los 31 grados.

Además del calor, el otro gran protagonista de la jornada será el viento. El alisio soplará con intensidad, con rachas ocasionalmente muy fuertes en la vertiente sureste y en el extremo noroeste de Tenerife. También podría intensificarse en las cumbres expuestas de la dorsal durante las últimas horas del día.

Avisos por viento y mala mar

La situación meteorológica mantiene activados avisos amarillos por viento en prácticamente todo el archipiélago. Solo Fuerteventura queda fuera de estos avisos, mientras que en Lanzarote desaparecerán a partir del mediodía.

Asimismo, continúan los avisos amarillos por fenómenos costeros en Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria, donde se esperan vientos del nordeste de fuerza 6, aumentando a fuerza 7 mar adentro, así como fuerte marejada con áreas de mar gruesa.

El calor seguirá presente en Canarias

Aunque la tendencia será de descenso térmico, el calor continuará siendo notable en varias islas.

En Gran Canaria volverán a registrarse hasta 34 grados en las medianías del sur y oeste, e incluso de forma puntual en la costa sureste, donde las temperaturas nocturnas tampoco darán tregua y no bajarán de los 25 grados.

En La Palma también se esperan 34 grados en las medianías del oeste, mientras que en La Gomera y El Hierro podrían alcanzarse igualmente esos valores en las medianías orientadas al sur y oeste.

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En las islas orientales, el ambiente será algo más suave, aunque Fuerteventura todavía podría rozar los 34 grados en zonas del interior sur, mientras que en Lanzarote las máximas descenderán ligeramente, especialmente en el interior.