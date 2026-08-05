La Aemet anuncia un ligero descenso de temperaturas en Tenerife este miércoles, aunque los termómetros seguirán rozando los 35 grados

Calor, calima y viento. El cóctel meteorológico que Tenerife lleva varios días sufriendo seguirá, al menos, una jornada más. Así lo indica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que, si bien avisa de un ligero descenso de temperaturas, habrá puntos de la isla en los que aún se puedan alcanzar este martes los 35 grados.

A ello se unen los fuertes vientos, que han obligado al Gobierno Canario a activar la situación de prealerta en todo el archipiélago, aunque la isla más afectada por este fenómeno será La Gomera, que estará en alerta y aviso naranja.

En concreto, se espera viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve, con rachas ocasionales muy fuertes. Así, las rachas podrán alcanzar y superar los 90 km/h en La Gomera, afectando a medianías del sur, este y oeste, y de forma más local a zonas litorales del sur de la isla. Rachas de hasta 70-80 km/h podrán alcanzarse en las cumbres de El Hierro; en la zona de El Paso y zonas altas de La Palma, extendiéndose a zonas más bajas de la vertiente oeste de Cumbre Vieja; y en vertientes sureste y oeste de Tenerife y Gran Canaria, así como en cumbres de Gran Canaria. En zonas de interior y vertiente sur de Lanzarote y Fuerteventura serán menos probables y de menor intensidad.

Previsión de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

Intervalos nubosos en el norte por debajo de 500 a 600 metros, con predominio de los cielos poco nubosos al mediodía. Poco nuboso o despejado en el resto, con algunos intervalos en zonas altas durante la mañana. Calima ligera afectando a zonas altas y en remisión. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ligero a moderado descenso, más significativo en la vertiente este. Será probable alcanzar los 34-35 °C en amplias zonas de medianías orientadas al sur y oeste. En el resto de medianías y zonas altas del noreste se alcanzarán temperaturas de 32-33 °C. Las temperaturas mínimas de medianías del sur no bajarán de los 26-27 °C. Viento moderado del nordeste, soplando fuerte en el extremo oeste y litoral sureste, donde serán probables las rachas ocasionales muy fuertes.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 24 31

LA GOMERA

Intervalos nubosos en el norte por debajo de 500 a 600 metros, con predominio de los cielos poco nubosos al mediodía. Despejado en el resto de zonas. Calima ligera afectando a zonas altas y en remisión. Temperaturas en ligero a moderado descenso, salvo en zonas bajas del sur donde podrán ascender ligeramente. Se alcanzarán los 34-35 °C en medianías y litorales orientadas del sur, y puntualmente llegar a los 37 °C. En estas zonas las mínimas podrán no bajar de los 26-27 °C. Viento moderado del nordeste, soplando fuerte con rachas muy fuertes en cumbres y vertientes este, sur y oeste, donde podrán alcanzar los 90 km/h.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 24 31

LA PALMA

Intervalos nubosos en el norte y este por debajo de 500 a 600 metros, con predominio de los cielos poco nubosos al mediodía. Poco nuboso o despejado en el resto. Calima ligera afectando a zonas altas y en remisión. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ligero descenso, que podrá ser moderado al este. Se alcanzarán los 34-35 °C en medianías del oeste, y puntualmente llegar a los 37 °C. En dichas zonas las temperaturas mínimas no bajarán de los 26-27 °C. Viento moderado del nordeste, soplando fuerte en los extremos sureste y noroeste, y en la zona de El Paso, donde serán probables las rachas ocasionales muy fuertes.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 24 28

EL HIERRO

Intervalos nubosos en el nordeste por debajo de 500 a 600 metros, con predominio de los cielos poco nubosos al mediodía. Poco nuboso o despejado en el resto de zonas. Calima ligera afectando a zonas altas y en remisión. Temperaturas en ligero a moderado descenso, salvo en zonas bajas del sur donde podrán ascender ligeramente. Se alcanzarán los 34-35 °C en cumbres y medianías orientadas al sur, llegando puntualmente a los 37 °C en el litoral sur. En estas zonas las mínimas no bajarán de los 26-27 °C. Viento moderado del nordeste, soplando fuerte en zonas bajas del sureste y extremo oeste, donde serán probables las rachas ocasionales muy fuertes.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 18 25