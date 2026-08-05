Adeje refuerza su apuesta por la multiculturalidad en un municipio donde más de la mitad de la población es extranjera

Adeje, el municipio con mayor diversidad de nacionalidades de Tenerife, quiere convertir esa pluralidad en uno de los pilares de su desarrollo social. El Ayuntamiento ha iniciado los trabajos para crear una Mesa Intercultural, un órgano permanente de participación que canalizará las propuestas de las distintas comunidades residentes y reforzará la convivencia en una localidad donde conviven personas procedentes de 123 países.

La iniciativa comenzó a tomar forma durante la primera reunión preparatoria del Encuentro de Nacionalidades 'Adeje Vive, Adeje Convive: 20 años construyendo convivencia', una cita organizada por el Área de Participación Ciudadana que se celebrará el próximo 21 de septiembre en el Auditorio de Adeje. El objetivo es que la propia ciudadanía participe en el diseño de un espacio de diálogo capaz de dar continuidad a las acciones de integración más allá de un acto puntual.

La diversidad forma parte desde hace años de la realidad cotidiana del municipio. Adeje cuenta con cerca de 50.000 habitantes, de los que más de 27.000 son de nacionalidad extranjera (más de la mitad), según los últimos datos del padrón municipal. Esto significa que más de la mitad de la población procede de otros países, una singularidad que convierte a la localidad en uno de los territorios más cosmopolitas no solo de Tenerife, sino también del conjunto de Canarias.

Un municipio con mucho peso económico

Ese crecimiento está estrechamente vinculado al peso económico del municipio. Su potente industria turística ha atraído durante décadas a trabajadores y familias de numerosos países, configurando una sociedad en la que conviven culturas, idiomas y tradiciones muy diferentes. Británicos, italianos, alemanes, belgas, venezolanos, cubanos, colombianos, marroquíes, ucranianos o argentinos forman parte de un mosaico humano que ha transformado la identidad del municipio sin diluir su carácter.

Con ese contexto, el Ayuntamiento considera necesario crear estructuras permanentes que favorezcan la participación y el conocimiento mutuo. La futura Mesa Intercultural pretende convertirse en un foro estable de diálogo entre las distintas comunidades, permitiendo detectar necesidades, compartir iniciativas y promover proyectos relacionados con la integración, la convivencia y la participación ciudadana.

El proyecto toma como referencia la campaña 'Adeje Vive, Adeje Convive', puesta en marcha en 2006 para fomentar el respeto entre culturas y facilitar la integración de una población cada vez más diversa. Dos décadas después, el consistorio recupera ese espíritu con un enfoque más participativo, en el que sean los propios vecinos quienes definan las prioridades y las líneas de actuación.

Encuentro de Nacionalidades

El Encuentro de Nacionalidades servirá precisamente para dar ese primer paso. Durante dos horas, representantes de diferentes comunidades culturales compartirán propuestas, experiencias e historias de vida en un espacio concebido para visibilizar la riqueza que aporta la diversidad al municipio.

La intención del consistorio es que la reunión no quede reducida a una celebración simbólica. La futura Mesa Intercultural permitirá mantener el contacto entre colectivos y ciudadanos, impulsar nuevas actividades y consolidar una red permanente de colaboración que contribuya a fortalecer la cohesión social.

Con esta iniciativa, Adeje aspira a convertir una de sus principales características demográficas en una oportunidad para seguir construyendo un municipio donde la multiculturalidad no sea únicamente un dato estadístico, sino un elemento de identidad y convivencia.