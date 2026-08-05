Más de 150 viviendas para alquiler asequible en el norte de Tenerife: Visocan compra cuatro edificios paralizados

La empresa pública del Gobierno de Canarias, Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan), ha formalizado la escritura pública de compraventa de cuatro inmuebles en el norte de Tenerife por un importe superior a los 22,5 millones de euros. La operación permitirá sumar un total de 170 pisos al parque público en régimen de alquiler asequible.

Esta incorporación se ha ejecutado mediante el concurso público «llave en mano» enmarcado en el programa Rehabita Canarias, una fórmula estratégica orientada a rescatar para uso residencial aquellas edificaciones cuya construcción quedó suspendida tras la crisis inmobiliaria de 2008.

Ventajas del modelo de rehabilitación y regeneración urbana

El recurso a construcciones paralizadas ofrece múltiples beneficios frente a la edificación desde cero:

Agilización de plazos: Al contar con parte de la estructura finalizada y disponer de gran parte de las licencias y permisos administrativos, el periodo hasta la entrega de llaves se reduce sustancialmente.

Al contar con parte de la estructura finalizada y disponer de gran parte de las licencias y permisos administrativos, el periodo hasta la entrega de llaves se reduce sustancialmente. Sostenibilidad territorial: Permite responder a la demanda residencial sin necesidad de consumir nuevo suelo en el archipiélago.

Permite responder a la demanda residencial sin necesidad de consumir nuevo suelo en el archipiélago. Recuperación del entorno: Elimina puntos de deterioro urbano que, tras años de abandono, sufrían vandalismo y generaban focos de inseguridad en los barrios.

Reparto de las 170 viviendas entre La Orotava e Icod de los Vinos

Las cuatro promociones adquiridas por la entidad pública se localizan en dos municipios de la comarca norteña:

La Orotava (78 viviendas): Visocan ha sumado dos edificios de 56 y 22 pisos , dotados de dos plantas sobre rasante y una planta sótano destinada a trasteros y plazas de garaje asignadas a cada inmueble.

Visocan ha sumado dos edificios de , dotados de dos plantas sobre rasante y una planta sótano destinada a trasteros y plazas de garaje asignadas a cada inmueble. Icod de los Vinos (92 viviendas): Se incorporan dos promociones. La primera consta de 40 viviendas que ya se encuentran habitadas en régimen de arrendamiento (cuya gestión ya estaba cedida a la empresa pública). La segunda comprende 52 unidades habitacionales distribuidas en tres plantas sobre rasante, equipadas con garajes, trasteros y lavaderos.

Tras la firma de la compra y la integración formal de los inmuebles en el patrimonio de la entidad, el departamento de Gestión de Viviendas de Visocan ha iniciado la tramitación administrativa para la adjudicación de los pisos, con el objetivo de que las familias beneficiarias puedan instalarse en sus nuevos hogares a la mayor brevedad.