Televisión Canaria retransmitirá un año más las Fiestas de Candelaria

Un año más, Televisión Canaria volverá a estar presente en las Fiestas en honor a Nuestra Señora de Candelaria, Patrona General del Archipiélago Canario. La cadena pública ha firmado este martes 4 de agosto un convenio con RTVE, el Ayuntamiento de Candelaria y los Padres Dominicos para retransmitir los principales actos de esta celebración.

El acuerdo, con una vigencia de un año, da continuidad a la colaboración que mantienen las cuatro entidades desde 2019 para garantizar la difusión televisiva de unas fiestas que forman parte del patrimonio cultural y religioso de Canarias.

La firma se celebró este martes en el Ayuntamiento de Candelaria con la presencia del administrador general de Radiotelevisión Canaria, César Toledo; la alcaldesa de Candelaria, Mari Brito; el director del Centro de Producción de RTVE en Canarias, Miguel Ángel Guerra; el concejal de Fiestas de la Villa, Manuel González; y el prior de la Basílica de Candelaria, Dailos José Melo González, en representación de los Padres Dominicos.

Compromiso con la cultura y las tradiciones

Durante el acto, el administrador general de RTVC, César Toledo, valoró el arraigo de estas Fiestas, destacando que para cualquier canario «estar en Candelaria es estar en nuestra propia casa» por tratarse de la Villa «más hospitalaria de nuestra tierra», expresó. Toledo subrayó el valor de la alianza entre ambos medios públicos como «un ejemplo de cómo dos televisiones públicas pueden colaborar de la mano de forma muy eficiente y eficaz».

Acuerdo retransmisiones de las Fiestas de Candelaria / E. D.

Como principal novedad de esta edición, Televisión Canaria redoblará su cobertura informativa, «además de emitir el Telenoticias 2 en directo la noche de la víspera, realizaremos también el Telenoticias 1 del mediodía del 15 de agosto desde aquí», añadió Toledo. Todo ello con el compromiso de acercar la festividad «no solo al territorio nacional, sino fuera de nuestras fronteras a través de la plataforma Canarias Play», puntualizó.

Por su parte, el director del Centro de Producción de RTVE en Canarias, Miguel Ángel Guerra, confirmó que el ente nacional volverá a producir y ceder la señal institucional de la mayoría de los eventos. Asimismo, avanzó la instalación de un plató propio en la Villa para recoger «el fervor y el calor que se vive en todos los sentidos», aconsejando a los peregrinos que «se hidraten y eviten las horas centrales del día».

En la misma línea, el concejal de Fiestas de Candelaria, Manuel González, puso de relieve la variada agenda cultural confeccionada para acompañar los actos religiosos. González remarcó que se ha diseñado un programa «muy digno para la Patrona de Canarias» que combinará el talento de artistas locales y la Banda de Las Candelas con referentes regionales e internacionales como Claudia Álamo, Los Sabandeños, Café Quijano, Falete junto a Los Cantadores o el violinista Ara Malikian. Con ello, el concejal expresó su confianza en que las Fiestas mantengan la «brillantez de otros años» y que quienes acudan disfruten del perfil de acogida que siempre ha sido «la señal de identidad» de Candelaria.

Programación especial en pantalla

La cobertura especial arrancará este jueves 6 de agosto, a las 21:30 horas, con la emisión en diferido del Pregón, a cargo del herreño Eligio Hernández Gutiérrez, magistrado jubilado y exfiscal General del Estado. La jornada principal del 15 de agosto será emitida en directo con la Solemne Eucaristía, la procesión de la Virgen de Candelaria y el resto de actos institucionales y tradicionales.

Como parte de esta apuesta, Televisión Canaria ofrecerá en emisión exclusiva el especial 'Noche de Peregrinos' justo después de la Tradicional Ceremonia Guanche en la velada del 14 de agosto. Esta cita acompaña cada año a los miles de feligreses en su llegada a la Villa Mariana con un completo despliegue en directo que conecta con el ambiente de la plaza, testimonios de los romeros y actuaciones musicales en honor a la Patrona.

Además de la retransmisión de los actos mencionados, Televisión Canaria realizará un amplio seguimiento de las fiestas a través de sus Servicios Informativos y programas de actualidad. La cobertura se completará en rtvc.es y en los perfiles oficiales de la cadena en redes sociales, donde los espectadores podrán seguir la última hora y los momentos más destacados de la celebración.

La firma de este convenio se produce apenas unos días después de la renovación del convenio para la retransmisión de las Fiestas del Pino, con el que Televisión Canaria garantiza también la cobertura audiovisual de la principal celebración religiosa de Gran Canaria durante los próximos cuatro años.

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Con ambos acuerdos, Televisión Canaria reafirma su compromiso con la difusión del patrimonio, la cultura y las tradiciones más arraigadas de Canarias.