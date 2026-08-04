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La tasca de Tenerife donde disfrutar de cocina canaria casera: platos tradicionales y raciones generosas a buen precio

El establecimiento destaca por su trato cercano y una excelente relación calidad-precio que lo convierte en visita obligada

El establecimiento ofrece platos tradicionales

El establecimiento ofrece platos tradicionales / Tripadvisor

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Helena Ros

Helena Ros

Hay establecimientos de Tenerife que no son muy conocidos, pero esconden una propuesta gastronómica interesante. Es el caso de La Tasca Buzanada, un restaurante que apuesta por ofrecer a sus clientes los sabores de siempre.

El local triunfa gracias a su propuesta sencilla, basado en ofrecer platos que mantienen la esencia canaria, raciones generosas, precios ajustados y un ambiente cercano.

Cocina canaria tradicional

Su carta reúne una amplia variedad de elaboraciones tradicionales perfecta para compartir y disfrutar de la gastronomía de siempre. Entre sus entrantes se pueden encontrar:

  • Garbanzas
  • Croquetas
  • Albóndigas
  • Carne fiesta
  • Carne cabra
  • Queso blanco a la plancha
  • Ropa Vieja
  • Huevos rotos

La tasca también ofrece diferentes opciones de pescados, entre los que destacan platos como el pulpo guisado, los calamares a la romana, pescado salado con batata o los chocos a la plancha. Para quienes prefieren la carne, ofrece propuestas como solomillo de cerdo a la manzana con cebolla y Brandy, solomillo de ternera salteado con pimientos y cebolla, pollo buzanada o entrecot.

Un local sencillo con ambiente acogedor

El establecimiento ofrece un espacio tranquilo y acogedor para disfrutar de una comida sin prisas. Además, uno de los aspectos más valorados por sus clientes es el trato cercano del personal.

Su cocina canaria tradicional, precios económicos y buena relación calidad-precio ha llevado a la tasca a convertirse en una para obligatoria para quienes buscan disfrutar de una buena comida en Tenerife.

Horario y ubicación

Tasca Buzanada se encuentra en la calle Ildefonso Bello, 2, en Buzanada (Arona). Cuenta con 4,7 estrellas en Google, una valoración que refleja la satisfacción de quienes la han visitado y han disfrutado de diferentes elaboraciones que ofrece.

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Abre de martes a sábado en horario ininterrumpido de 12:00 a 23:00 horas para ofrecer servicio de almuerzo y cenas. Domingo y lunes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.

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