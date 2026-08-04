Santa Úrsula recuperará la Batería de La Quinta, que tendrá uso como museo militar y aqueológico

La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias destinará 118.000 euros al Ayuntamiento de Santa Úrsula para financiar el proyecto de rehabilitación de la Batería de La Quinta, un enclave histórico situado en el litoral norte de Tenerife cuya recuperación permitirá preservar uno de los principales vestigios de la arquitectura defensiva de la Isla y avanzar en su transformación en un espacio de divulgación cultural y patrimonial.

La subvención, concedida de forma directa por razones de interés público y con abono anticipado, estará destinada a la recuperación, rehabilitación y adecuación patrimonial de esta antigua instalación militar, que presenta un avanzado estado de deterioro tras décadas de abandono. La intervención garantizará la conservación del inmueble, mejorará sus condiciones funcionales y sentará las bases para su incorporación a las políticas públicas de protección, difusión y uso social del patrimonio cultural.

Además de asegurar la preservación del conjunto, el proyecto permitirá adaptar la batería para un futuro uso museístico, reforzando el atractivo patrimonial y cultural de Santa Úrsula y ampliando la oferta de espacios dedicados a la conservación y difusión de la historia de Tenerife.

Popularizar la historia militar de la Isla

La actuación supone también el primer paso para desarrollar la propuesta museográfica impulsada por la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural, centrada en divulgar la historia militar de la Isla y potenciar la investigación arqueológica vinculada a este emplazamiento. El proyecto contempla la creación de un centro de interpretación que acerque a la ciudadanía la función defensiva que desempeñó la batería y dé a conocer una faceta menos difundida del patrimonio arqueológico tinerfeño.

La relevancia histórica del enclave va más allá de su uso militar. La batería mantiene una estrecha relación con José García Borges, uno de los capitanes destinados en estas instalaciones, cuya participación en el descubrimiento de diversos yacimientos arqueológicos aborígenes contribuyó al conocimiento del pasado de Tenerife, otorgando al lugar un valor histórico y científico añadido.

El rol que desempeñó

La Batería de La Quinta desempeñó un papel estratégico durante la Segunda Guerra Mundial, cuando fue utilizada como punto de vigilancia del litoral norte ante una hipotética invasión. Su privilegiada ubicación permitió controlar una amplia franja costera, convirtiéndola en una pieza clave del sistema defensivo insular. Finalizado el conflicto, el recinto quedó progresivamente abandonado y el paso del tiempo provocó el deterioro de una estructura de la que hoy únicamente permanece en pie su armazón original.

El director general de Cultura y Patrimonio Cultural, Miguel Ángel Clavijo, destacó la importancia de recuperar este espacio patrimonial, subrayando su valor estratégico, histórico y paisajístico. En su opinión, la rehabilitación ofrece una oportunidad para divulgar tanto la historia de la defensa de Tenerife como el conocimiento arqueológico asociado al enclave.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural para fortalecer la colaboración con cabildos y ayuntamientos, impulsar una planificación coordinada de las políticas de conservación y favorecer la recuperación, protección y difusión de los bienes culturales del archipiélago.