Reconocimiento del Miteco: el Cabildo de Tenerife logra el 'Sello Reduzco' por rebajar las emisiones en sus carreteras
El galardón otorgado por el Gobierno de España premia la reducción de la huella de carbono registrada entre 2020 y 2024 en la conservación de la red insular
El Servicio Técnico de Carreteras y Movilidad del Cabildo de Tenerife ha obtenido el «Sello Reduzco», un distintivo concedido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que certifica la disminución efectiva de las emisiones de gases de efecto invernadero en la gestión de sus infraestructuras.
La acreditación, otorgada a través de la Oficina Española de Cambio Climático, abarca los periodos 2020-2023 y 2021-2024. Para su obtención se ha medido tanto el consumo directo de combustibles en las labores de mantenimiento de los más de 1.400 kilómetros de carreteras de la isla, como las emisiones indirectas derivadas del alumbrado público y la electricidad consumida en sus centros de trabajo.
Una hoja de ruta para recortar un 84 % las emisiones
Tras este aval estatal, la Corporación insular ha puesto en marcha el Plan de Reducción 2025-2029, con el que busca dar un salto definitivo en materia de descarbonización.
El consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga, valoró el distintivo como un respaldo a la estrategia medioambiental del área: "La obtención del Sello Reduzco supone un reconocimiento al trabajo que venimos realizando para integrar la sostenibilidad en la gestión de la red viaria insular. Nuestro compromiso no es solo mantener y mejorar las carreteras, sino hacerlo reduciendo el impacto ambiental. Queremos que las infraestructuras de Tenerife sean un referente también desde el punto de vista ambiental".
Medidas clave del plan de sostenibilidad
- Renovación de flota: Sustitución progresiva de los vehículos del servicio por modelos de cero o bajas emisiones.
- Energía 100 % limpia: Contratación de suministro eléctrico con certificado de Garantía de Origen e instalación de energías renovables en dependencias insulares.
- Eficiencia en alumbrado: Mejora de la eficiencia energética en la red de iluminación pública de las carreteras.
- Sumideros de carbono: Incremento de plantaciones y reforestación en los márgenes de las vías para absorber CO₂.
- Cláusulas verdes: Incorporación de criterios ambientales en las licitaciones y contratos públicos del área.
- El alcalde de Puerto de la Cruz se retracta y reconoce ahora que recibió un correo de Salud Pública que informaba de la contaminación en Playa Jardín
- Detenida y extraditada desde Tenerife: una cuidadora británica, condenada por estafar a una anciana de 89 años
- Tenerife proyecta un gran túnel de siete kilómetros para cerrar el Anillo Insular por el Norte: sería el mayor de España y evitaría dañar espacios naturales
- Tensión en el Aeropuerto de Tenerife Sur: los sindicatos amenazan con denunciar ante la Inspección de Trabajo las condiciones del transporte discrecional
- Arranca el desarrollo de la nueva ciudad del sur de Tenerife: ya hay 13 peticiones para licencias de viviendas, hoteles y comercios en El Mojón
- Abre La Gran Manzana en Tenerife: todas las tiendas, restaurantes y servicios del nuevo centro comercial
- Multas de hasta 3.005 euros por tener el coche parado en una plaza de garaje: la DGT avisa a los conductores tinerfeños
- El guachinche de Tenerife que se ha convertido en una parada obligatoria por su cocina canaria de siempre y sus precios económicos