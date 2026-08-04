Reconocimiento del Miteco: el Cabildo de Tenerife logra el 'Sello Reduzco' por rebajar las emisiones en sus carreteras

El Servicio Técnico de Carreteras y Movilidad del Cabildo de Tenerife ha obtenido el «Sello Reduzco», un distintivo concedido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que certifica la disminución efectiva de las emisiones de gases de efecto invernadero en la gestión de sus infraestructuras.

La acreditación, otorgada a través de la Oficina Española de Cambio Climático, abarca los periodos 2020-2023 y 2021-2024. Para su obtención se ha medido tanto el consumo directo de combustibles en las labores de mantenimiento de los más de 1.400 kilómetros de carreteras de la isla, como las emisiones indirectas derivadas del alumbrado público y la electricidad consumida en sus centros de trabajo.

Una hoja de ruta para recortar un 84 % las emisiones

Tras este aval estatal, la Corporación insular ha puesto en marcha el Plan de Reducción 2025-2029, con el que busca dar un salto definitivo en materia de descarbonización.

El consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga, valoró el distintivo como un respaldo a la estrategia medioambiental del área: "La obtención del Sello Reduzco supone un reconocimiento al trabajo que venimos realizando para integrar la sostenibilidad en la gestión de la red viaria insular. Nuestro compromiso no es solo mantener y mejorar las carreteras, sino hacerlo reduciendo el impacto ambiental. Queremos que las infraestructuras de Tenerife sean un referente también desde el punto de vista ambiental".

Noticias relacionadas

Medidas clave del plan de sostenibilidad