La Policía Nacional lo confirma: no abras esta foto de WhatsApp si te llega de un número desconocido, busca vaciar las cuentas bancarias de los tinerfeños
Las autoridades alerta sobre una estafa que busca robar dinero a sus víctimas mediante la aplicación de mensajería
Los ciberdelincuentes se reinventan y continúan ingeniando nueva estafas para engañar a sus víctimas. El avance de las tecnologías les permite que estas sean cada vez más creíbles y los engañados, especialmente las personas mayores, piquen con mayor facilidad.
La Policía Nacional ha lanzado una advertencia a través de sus redes sociales sobre una nueva modalidad de estafa que se está extendiendo por WhatsApp y que utiliza una de las funciones de la aplicación para engañar a los usuarios.
La estafa juega con la curiosidad de la víctima
Desde hace un tiempo WhatsApp cuenta con una función que permite enviar imágenes que solo pueden abrirse una vez. Estas imágenes puede ser vistas por el receptor y tras ello desaparecen. Los ciberdelincuentes aprovechan precisamente esta característica para despertar la curiosidad del usuario. En muchos casos, la imagen puede incluir un contenido sensible o comprometedor para provocar una reacción impulsiva.
"La curiosidad mató al gato, así que no abras la foto. No lo hagas si es un número desconocido quien te la envía", explica la agente.
El engaño continúa con amenaza
Una vez que la víctima abre la imagen, comienza una segunda fase del engaño. "Una vez que el delincuente detecta que la fotografía ha sido abierta, envía un segundo mensaje diciendo haberse e incluso te acusa y amenaza por haberla visto", asegura.
A partir de ahí intenta generar miedo y presión, amenazando con denunciar a la víctima o hacerse pasar por agentes policiales para darle mayor credibilidad al engaño. El objetivo es conseguir un pago a cambio de evitar unas supuestas consecuencias que realmente no existen.
Cómo recomienda la Policía Nacional actuar
Ante este tipo de situaciones, los agentes aconsejan:
- No abrir imágenes enviadas por números desconocidos
- No responder a mensajes sospechosos o amenazas
- Bloquear el contacto
- Reportar la cuenta a través de WhatsApp
- Denunciar si se ha producido un intento de extorsión o un pago
Además, recomiendan reforzar la privacidad de la cuenta y activar medidas de seguridad como la verificación en dos pasos.
Los expertos en ciberseguridad recuerdan que ningún usuario debe facilitar el código de verificación de seis dígitos de WhatsApp ni realizar pagos ante amenazas recibidas por mensajería sin comprobar antes quién está detrás del contacto.
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