El Médano acoge a más de 300 mayores en una jornada estival de salud y envejecimiento activo
La iniciativa insular reunió a participantes de ambos municipios en la playa para realizar actividades preventivas y compartir un desayuno comunitario
La playa de El Médano se convirtió en el escenario de una jornada dedicada a la promoción de la salud, la autonomía personal y la prevención de la fragilidad entre las personas mayores. La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, visitó la zona para acompañar a los más de 330 participantes (250 procedentes de Granadilla de Abona y 80 de San Miguel de Abona) que se sumaron a esta iniciativa estival del Proyecto FARO, área adscrita a la consejería insular de Educación para la Prevención.
La jornada comenzó a primera hora de la mañana con talleres formativos centrados en la nutrición equilibrada y la incorporación de hábitos de vida saludables en el día a día. Como broche a la parte formativa, los asistentes compartieron un desayuno al aire libre concebido para estrechar lazos comunitarios y favorecer el bienestar emocional.
Prevención, convivencia y combate contra la soledad
Durante el encuentro, la presidenta insular subrayó el compromiso de la Corporación con la calidad de vida de la tercera edad en el archipiélago: "Cuidar de nuestros mayores también significa ofrecerles oportunidades para mantenerse activos, relacionarse y disfrutar de espacios como nuestras playas mientras adquieren herramientas para mejorar su salud y su calidad de vida. Ese es precisamente el objetivo del Proyecto FARO: prevenir, acompañar y promover un envejecimiento activo y saludable. Queremos una isla en la que las personas mayores sigan siendo protagonistas de la vida comunitaria. Cada actividad como esta contribuye a combatir la soledad no deseada, fomenta hábitos saludables y refuerza el bienestar físico y emocional de quienes tanto han aportado a Tenerife".
Claves del Proyecto FARO en verano
- Descentralización de actividades: Traslado de las acciones preventivas a entornos naturales y comunitarios de fácil acceso.
- Coordinación municipal: Trabajo conjunto entre el Cabildo de Tenerife y los ayuntamientos de Granadilla de Abona y San Miguel de Abona.
- Educación para la salud: Talleres prácticos sobre alimentación saludable y ejercicio físico adaptado.
- Impacto social: Creación de espacios de convivencia para prevenir el aislamiento y la soledad no deseada.
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