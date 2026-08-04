La Laguna destina casi 13 millones a mantener sus edificios municipales y centros educativos

El Ayuntamiento de La Laguna licita uno de los contratos de mayor envergadura de su actual mandato, con un valor superior a 12,8 millones de euros. La convocatoria permitirá adjudicar durante cuatro años el servicio integral de mantenimiento de los edificios municipales, centros educativos y otras dependencias gestionadas por el Consistorio, con el objetivo de asegurar su conservación, seguridad y correcto funcionamiento. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 3 de septiembre.

La contratación supone una de las inversiones más importantes del Ayuntamiento en materia de conservación del patrimonio público. El servicio garantizará una atención continuada tanto en colegios, como en edificios administrativos, inmuebles catalogados como Bien de Interés Cultural de titularidad municipal, centros ciudadanos, centros de día, centros de mayores y otras instalaciones distribuidas por el municipio.

La iniciativa, impulsada por el Área de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, permitirá sustituir actuaciones puntuales por un sistema permanente de mantenimiento preventivo y correctivo, facilitando una respuesta más rápida ante cualquier incidencia y reduciendo el deterioro de los inmuebles municipales.

¿Qué tareas tiene que realizar la adjudicataria?

El contrato contempla una amplia cartera de actuaciones destinadas a conservar las instalaciones en condiciones óptimas. Entre ellas figuran trabajos de pintura, albañilería, carpintería, fontanería, cerrajería, impermeabilización de cubiertas, reparación de revestimientos, saneamiento, climatización, mantenimiento de mobiliario e instalaciones, además de la vigilancia e inspección periódica de los edificios, la detección de averías, pequeñas reposiciones y la atención urgente de incidencias.

Asimismo, incluye la actualización permanente del inventario municipal y la ejecución de labores preventivas para minimizar futuras averías, evitando reparaciones de mayor coste y prolongando la vida útil de los inmuebles públicos.

Junto al mantenimiento ordinario, el contrato incorpora un apartado específico para actuaciones extraordinarias: reparaciones integrales, renovación de elementos deteriorados, reformas, ampliaciones y mejoras destinadas a reforzar la funcionalidad, la seguridad y la accesibilidad de los edificios municipales. También permitirá intervenir ante situaciones imprevistas, urgencias y emergencias que requieran una actuación inmediata.

La licitación también abarca el mantenimiento de inmuebles singulares, entre ellos el Mercado Municipal provisional, aunque quedan excluidas aquellas intervenciones directamente relacionadas con la actividad comercial, artística, técnica o escénica desarrollada en estos espacios.

Exigen una plantilla mínima

Uno de los aspectos más destacados del pliego es la exigencia de una plantilla mínima de 27 profesionales. La empresa adjudicataria deberá contar con arquitectos, encargados de obra, oficiales de albañilería, carpintería, fontanería, cerrajería, personal técnico y administrativo, garantizando así una atención especializada a todas las instalaciones municipales.

A ello se suma la obligación de desarrollar un plan de formación continua y reciclaje profesional, con cursos adaptados a cada puesto de trabajo y al menos una acción formativa anual por trabajador, para mantener actualizados los conocimientos técnicos.

Con esta contratación, el Ayuntamiento pretende consolidar un modelo de mantenimiento planificado, optimizar los recursos públicos, mejorar el estado de las infraestructuras municipales y ofrecer a la ciudadanía espacios públicos más seguros, accesibles y en mejores condiciones de uso.

Al mismo tiempo, la actuación busca preservar el patrimonio municipal, evitar que pequeñas deficiencias se conviertan en reparaciones de mayor envergadura y garantizar una gestión más eficiente de las instalaciones públicas durante los próximos años.